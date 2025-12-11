Teatro Municipal de Americana recebe musical infantil “Disney In Concert” neste sábado

O musical infantil “Disney In Concert” chega ao Teatro Municipal Lulu Benencase neste sábado (13), em apresentação única às 19h30. Os ingressos custam de R$ 30,00 a R$ 60,00 e podem ser adquiridos no site www.ingressodigital.com. A classificação é livre. O Teatro fica na Rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol.

“Disney In Concert” é a mostra de fim de ano dos alunos da escola de teatro musical Catavento Brasil, produtora do evento, que apresentará um espetáculo com os grandes clássicos da Disney, em uma agenda cultural para toda a família.

“Prestigiar um espetáculo que apresenta o resultado de um trabalho artístico desenvolvido ao longo do ano é uma ótima opção para quem deseja se divertir e se encantar por meio da música e da dança”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

