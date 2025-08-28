Teatro Municipal de Americana recebe espetáculo sobre a vida de Jesus Cristo

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe neste sábado (30), às 19h, o espetáculo “O Verdadeiro Amor”, que retrata a vida e todos os feitos de Jesus Cristo. Os ingressos já estão à venda, com valores entre R$ 20,00 e R$ 40,00, e podem ser adquiridos pelo site www.ingressodigital.com. A classificação é livre.

“O Verdadeiro Amor” pretende trazer ao público uma reflexão e um paralelo com os dias atuais, levando a plateia a analisar escolhas e o próprio conceito de amor na sociedade contemporânea.

A narrativa serve como um espelho para questões essenciais: como nos tratamos, como tratamos nossas famílias e amigos, e como a correria do cotidiano nos faz negligenciar os que realmente importa. A montagem tem o objetivo de resgatar a essência do amor incondicional.

“O Teatro Municipal mais uma vez recebe uma das histórias mais profundas e comoventes da humanidade, em uma peça que promete levar os espectadores à reflexão”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

