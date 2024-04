Teatro Municipal recebe espetáculo baseado em textos de Clarice Lispector

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe nesta sexta-feira (5) o espetáculo “Abjeto-Sujeito: Clarice Lispector por Denise Stoklos”, às 20h. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria, das 9h às 17h, ou reservados pelo site www.entravip.com.br, com doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível.

A peça foi criada a partir de textos da escritora Clarice Lispector (1920 – 1977) pela atriz e diretora Denise Stoklos, considerada uma das intelectuais e performers mais importantes do mundo. Denise já se apresentou em mais de 33 países, em sete diferentes idiomas, recebendo 22 prêmios, e atuou em 27 solos teatrais de sua própria autoria.

Stoklos contribuía, no final da década de 1960, para o jornal do diretório da Faculdade de Jornalismo da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba, onde estudava. Grande admiradora da escritora, Denise foi ao Rio de Janeiro e descobriu o endereço de Clarice na lista telefônica. Com a audácia da idade, ligou de um telefone público embaixo do prédio. A própria Clarice atendeu a jovem universitária que lhe pedia uma entrevista e mandou que ela subisse. Feitas as primeiras perguntas, Clarice disparou: “Você não veio me entrevistar, você veio me conhecer, não é? Então, guarde a caneta e vamos conversar.”

Mais notícias da cidade e região

Agora, aos 71 anos, Denise Stoklos promove o encontro do teatro essencial com a obra clariciana. A peça é composta também por canções interpretadas por Elis Regina, como “Meio–termo”, “Os argonautas” e “Se eu quiser falar com Deus”.

“Um espetáculo belíssimo que reúne duas genialidades, a escritora Clarice Lispector e a interpretação de Denise Stoklos, que não poupa em improvisações”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol. O telefone para mais informações é (19) 3461-3045.