O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe neste domingo (7) o espetáculo infantil “Os Três Porquinhos”, às 10h30. Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 60, à venda na bilheteria de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, ou no sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Outra opção é o site www.entravip.com.br.

A clássica história volta aos palcos nesta montagem, com ênfase na amizade e no companheirismo. Os três porquinhos viviam felizes brincando pela floresta, até que um dia a mamãe dos porquinhos precisa viajar e deixa o mais velho para tomar conta dos mais novos. Eles resolvem sair para brincar um pouco, se esquecem das horas e acabam se afastando de casa, mas havia um lobo faminto no caminho. E assim começa uma grande aventura.

“Convidamos todas as famílias para prestigiarem essa clássica história, nessa montagem que vai divertir crianças e também adultos, com certeza”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol. O telefone para mais informações é (19) 3461-3045.