O auto “O Verdadeiro Amor” entra em cena no Teatro Municipal Lulu Benencase neste sábado (20), às 19h30. Os ingressos custam de R$ 15 a R$ 30 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, das 9h às 17h, ou no site www.entravip.com.br.

A obra retrata a biografia de Jesus Cristo de Nazaré, trazendo um paralelo da época com a atualidade, com muita dança e uma reflexão sobre o amor nos dias atuais. O espetáculo também aborda as redes sociais e suas consequências nem sempre positivas, como a alienação, o esfriamento familiar e a falta da união.

“Convidamos as famílias para essa bonita apresentação que nos traz uma importante reflexão sobre o amor e as relações humanas nos dias atuais”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O endereço do Teatro Municipal Lulu Benencase é Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol. O telefone para mais informações é (19) 3461-3045.