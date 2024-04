Buscando auxiliar famílias frente ao processo burocrático da partida de um ente querido, a Guarda Digital, pioneira no setor de gestão pós-morte, oferece uma ferramenta completa com atendimento humanizado que vai além da assistência funeral. Para isso, a empresa alia tecnologia, eficiência e sensibilidade no processo.

A plataforma, que já está disponível para dispositivos móveis e desktops, gerencia tanto questões legais e financeiras, como inventário, seguro de vida, plano funerário e partilha de bens, quanto a memória digital do indivíduo. Nesse sentido, o recurso integra um ambiente protegido e confidencial para guardar fotos, vídeos, mensagens e outros momentos preciosos; os usuários também podem criar homenagens personalizadas, compartilhando histórias, lembranças e mensagens de apoio a amigos e familiares.

“Embora a morte seja um tabu, precisamos falar sobre ela e planejar o pós-vida para preservar a memória da família. A rotina de todos está cada vez mais ligada ao digital, por isso buscamos fornecer as ferramentas e o conhecimento necessários para enfrentar os desafios de gestão neste momento delicado e, ao mesmo tempo, manter vivo o legado de quem partiu”, destaca Sidney Pedrotti, CEO da Guarda Digital.

Desde seu lançamento na Feira Inovare, em outubro de 2023, a empresa busca educar as pessoas sobre os aspectos práticos do processo pós-morte e facilitar o acesso às informações e aos serviços relacionados ao luto em meio a um processo ágil e conveniente.

“Entendemos também a importância de cuidar das necessidades emocionais daqueles que estão passando pelo luto. Assim, temos uma equipe comprometida em oferecer suporte compassivo e recursos significativos para ajudar os usuários a enfrentar o processo de maneira saudável, positiva e eficiente com serviços otimizados para cada necessidade”, conclui Pedrotti.

Sobre a Guarda Digital

Fundada em 2023, a Guarda Digital é uma empresa inovadora que oferece soluções abrangentes e sensíveis para auxiliar as famílias durante o difícil processo de luto. Sua abordagem combina tecnologia com sensibilidade humana, proporcionando suporte tanto para questões práticas, legais e financeiras, quanto para aspectos emocionais, como a preservação da memória digital do falecido. A empresa oferece uma plataforma intuitiva e personalizável, permitindo o armazenamento seguro de lembranças on-line, a criação de homenagens personalizadas e o acesso fácil a essas memórias a qualquer momento e de qualquer lugar.