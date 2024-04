Rafael Piovezan inaugura o Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, inaugurou na noite de segunda-feira (15) o Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola. Uma das maiores estruturas da Saúde Pública do Município, o espaço tem quase 1.000 m² de área construída e leva o nome de “Elza Aparecida Zanini”, servidora pública que atuou por décadas na área da Saúde.

O Complexo Regional de Saúde fica localizado na Rua do Couro, 725, Jardim Pérola, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. O espaço reúne oito consultórios, sendo quatro de clínicos gerais, dois ginecológicos e dois pediátricos, além de consultório odontológico, sala de acolhimento, farmácia, ampla sala de vacinas, sala para curativos, sala de procedimentos, sala de inalação, sala avançada de observação com leitos e acesso com cobertura para ambulâncias. Há ainda ampla recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas, salas multiuso, apoio administrativo e apoio para funcionários. O prédio é inteiramente climatizado, conta com iluminação interna e externa com lâmpadas LED, energia solar com placas fotovoltaicas, produzindo energia renovável, limpa e sustentável.

“Hoje é um dia muito especial para todos nós, barbarenses. Inauguramos, com muita alegria, o novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola, junto com tantas pessoas que se esforçaram para entregar uma das maiores e mais completas estruturas da rede municipal de Saúde. Um avanço que somente é capaz graças a todo o processo de transformação realizado nos últimos anos em Santa Bárbara d’Oeste. A Saúde é um grande desafio no Brasil, no Estado de São Paulo e em nossa cidade. Temos trabalhado duro para avançarmos todos os dias, cada vez mais, entregando espaços como este, contratando mais profissionais e realizando mais exames”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

“O Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola é um marco para Santa Bárbara d’Oeste. Trabalhamos muito para oferecer qualidade de vida a todos os usuários. Como servidores de carreira, acreditamos na atuação de cada um, com atendimento humanizado e o melhor acolhimento ao cidadão que procura por este espaço. Que cada um possa fazer a diferença para avançarmos mais uma vez”, acrescentou o secretário de Saúde, Marcus Pensuti.

Mais notícias da cidade e região

Participaram também da inauguração o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, os secretários Patrícia Marques (Chefe de Gabinete), Joel Cardoso (Governo), Roberta Semmler Laudissi (Administração), Rodrigo Maiello (Gestão Estratégica), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), Evandro Felix (Cultura), Vinícius Furlan (Esportes), Tânia Mara da Silva (Educação), Paula Mori (Fazenda), Cléber Canteiro (Meio Ambiente), Hamilton Cavichiolli (Obras), José Carlos Naidelice (Planejamento), Romulo Gobbi (Segurança, Trânsito e Defesa Civil), o diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Junior, os vereadores Arnaldo Alves, Carlão Motorista, Celso Ávila, Tikinho-TK, Juca Bortolucci, Felipe Corá, Isac Sorrilo, Kátia Ferrari, Nilson Araújo e Careca do Esporte, o Frei Itacir Gasperin (Paróquia São Francisco de Assis), familiares da homenageada Elza Aparecida Zanini e familiares de Lucimeire Rocha, secretária de Saúde falecida no início deste ano.

Saúde com obras em andamento e novas inaugurações nos próximos dias

Ao lado do Novo Complexo Regional de Saúde, Prefeitura executa a construção do Novo Laboratório de Análises Clínicas do Município, com obras na reta final. A estrutura, inédita na história da cidade, tem mais de 250 metros quadrados de área construída e será entregue nos próximos dias, com quatro boxes para coleta, sala para coleta privativa, área para desjejum, sala para esterilização de materiais, área de laboratório para manipulação das amostras, apoio administrativo e apoio para funcionários, entre outras estruturas.

Também na reta final está a construção do Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Europa, com o mesmo projeto apresentado à população na noite desta segunda.

E em ritmo acelerado seguem as construções do Novo Centro de Referência em Saúde da Mulher, na área central, o Novo CAPS Infantil, no São Francisco 2 | Santa Rita, e a “Cidade Saúde”, às margens da Avenida Santa Bárbara, que abrigará diversos setores como o Centro de Especialidades, Central de Regulação, Atenção Básica e Vigilância em Saúde.