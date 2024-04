Quando se juntam o início do ano e a chegada da quadra chuvosa, não se fala em outra coisa: por onde passamos, tem alguém relatando alguma infecção viral. Isso acontece porque a queda na temperatura e o clima frio favorecem a sobrevivência de vírus, além de ressecar as mucosas que revestem o nariz e a garganta, deixando-os mais vulneráveis aos microrganismos invasores.

Por mais que seja comum em períodos sazonais, a gripe, se não tratada de maneira correta, pode desenvolver quadros graves de saúde. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença afeta cerca de 3,5 milhões de pessoas por ano.

No entanto, é possível, com medidas simples e estratégicas no dia a dia, fortalecer a imunidade e amenizar os sintomas das infecções. De acordo com o médico André Guanabara, a boa alimentação e a prática de atividades físicas são fundamentais para a manutenção da saúde.

“Para aumentar a imunidade existem algumas formas que podem ser aliadas no processo. A prática de atividades físicas por pelo menos 150 minutos semanais é altamente importante, pois ela ajuda na produção de células de defesa, além de melhorar a resposta do sistema imune. Esse hábito também deve atuar em conjunto com a boa alimentação, rica em nutrientes e minerais, que previnem o envelhecimento precoce e garantem o funcionamento adequado do organismo”, explica.

Ainda de acordo com o médico, é preciso uma atenção especial ao estoque de vitaminas no organismo. “Vitaminas como D, C, Complexo B, Zinco, entre outras, são fundamentais para o fortalecimento da imunidade, pois atuam protegendo o organismo das infecções e dos radicais livres, atuando também como antioxidantes”, completa.

“A prática de atividades físicas moderadas de forma consistente está ligada a uma redução na ocorrência de infecções respiratórias superiores, gripes e pneumonia. Além disso, a prática regular de exercícios também possui propriedades anti-inflamatórias. Pesquisas indicam que pessoas com maior nível de atividade física e melhor condicionamento tendem a apresentar níveis mais baixos de inflamação”, reforça o médico André Guanabara.

Obesidade pode ser um agravante

De acordo com estudo da Sanofi em parceria com a ALS Perception, realizado em fevereiro de 2024, 68% dos brasileiros têm pouco ou nenhum conhecimento que o vírus da Influenza pode causar o agravamento de doenças preexistentes, como problemas cardiovasculares.

Na comunidade científica há um consenso que esse tipo de problema é mais propenso a acometer pessoas com obesidade. De acordo com o Dr. André Guanabara, o peso em excesso pode ser um dos agravantes do quadro de gripe.

“A obesidade não é benéfica para a saúde em nenhum cenário. No caso de um quadro de gripe em um paciente que já seja acometido por doenças cardiovasculares, como hipertensão e arritmia, a reação inflamatória pode causar instabilidade das placas de ateromas, as quais podem estar no cérebro, levando a possibilidade de um AVC, ou no coração, trazendo a possibilidade de um infarto agudo do miocárdio”, explica.