Temporada de promoções é opção para comprar carro novo com desconto

A temporada de promoções mais esperada do ano também é uma ótima oportunidade para realizar o sonho de conquistar um carro zero quilômetro. Nas concessionárias Germânica Volkswagen, as tabelas de preços de diversos veículos já estão com valores reduzidos, condições de financiamento diferenciadas e bônus que podem chegar a R$ 22 mil.

O combo de descontos e facilidades especiais para comprar seu carro novo fazem parte da campanha Blue Friday VolksVale+, já em vigor nas lojas da Germânica Volkswagen, que tem lojas em várias cidades da região. Além da redução do preço, o cliente vai encontrar condições únicas de financiamento para vários veículos.

Um dos modelos que está com condições especiais é o Nivus Comfortline: de R$ 130.890,00 por R$ 119.990,00, com taxa zero, 60% de entrada e em 24 vezes. Outra opção é o T-Cross. Todas as versões estão sendo comercializadas com nota fiscal de fábrica. Os clientes podem conferir essas e outras ofertas, com todos os detalhes dos descontos e condições de financiamento, nas lojas físicas e também no site www. germanicaveiculos.com.br.

A Blue Friday VolksVale+ une duas paixões do brasileiro, carro e promoção, e oferece condições imperdíveis para quem está em busca de um novo veículo. A campanha já está em vigor nas concessionárias da Germânica Volkswagen localizadas em Campinas, Americana, Limeira, Sumaré, Valinhos, Mogi Mirim, São João da Boa Vista, Paraguaçu Paulista e Poços de Caldas.

