Temporais previstos para a região a partir desta quarta-feira

Fortes temporais podem atingir todo o estado de São Paulo entre esta quarta-feira (31) e a próxima sexta-feira (2).

De acordo com o Cepagri, nesta quarta-feira (31) a previsão é de céu parcialmente nublado pela manhã, passando a nublado com pancadas de chuva e, principalmente, temporais isolados, que poderão ocasionar chuvas localmente intensas, rajadas de vento e descargas elétricas. Tempestades que se desenvolverem a partir do entardecer poderão ter maior duração e maior severidade. As temperaturas ficam entre 21 e 33ºC.

A tendência para a quinta-feira (1º) é de céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas, especialmente na forma de pancadas e temporais, com possibilidades de pontos de alagamento e enxurradas.

Essas características deverão persistir pelos primeiros dias de fevereiro.