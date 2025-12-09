Vem temporal aí- Defesa Civil emitiu alerta nesta segunda (8) para a atuação de um ciclone extra-tropical que deve provocar chuvas intensas e ventos fortes na região de Campinas.
No estado também deve ficar em alerta o Litoral, Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Sorocaba e Serra da Mantiqueira.
Terça (9) terá temporais; na quarta (10), rajadas de até 90 km/h, com risco de quedas de árvores e destelhamentos. Os alertas seguem até quinta (11).
Evite áreas alagadas. Defesa Civil: 199 | Bombeiros: 193.
O último temporal na região causou estragos
em Americana e Nova Odessa, com academia tendo sua frente destruída.
