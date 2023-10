Um temporal com fortes ventos

se aproxima da região na tarde desta quinta-feira feriado de Nossa Senhora Aparecida. O registro foi feito por volta das 15h e o vento tem trazido junto muita poeira, que tem deixado o céu mais escuro.

O registro foi feito na região central de Americana e o ‘cinegrafista’ disse que o céu está mais escuro do que aparece nas imagens porque o telefone que filmou o evento clareia as imagens com foco em luz.

