Tendências de Buquês de Noiva: O Novo Padrão de Estilo e Autenticidade

O buquê de noiva, tradicionalmente uma peça central no visual da noiva, está passando por uma transformação.

Desde a Antiguidade, quando noivas gregas e romanas carregavam ervas e especiarias para atrair boa sorte, até os dias atuais, os buquês evoluíram, refletindo mudanças culturais e de estilo. Hoje, ele deixou de ser apenas um acessório para se tornar uma verdadeira expressão pessoal da noiva, acompanhando novas tendências que priorizam a autenticidade e a individualidade.

A decoradora Luiza Fiorito, renomada por criar ambientes de casamento que são verdadeiras obras de arte, destaca que o buquê não deve ser visto apenas como um complemento da decoração, mas sim como um reflexo da personalidade da noiva. “É como a bolsa da noiva. Ele não precisa combinar com as flores da cerimônia ou com a lapela do noivo, mas sim com a própria noiva e sua essência”, explica Luiza Fiorito.

Essa perspectiva desafia convenções, rompendo com a ideia de que o buquê precisa estar totalmente alinhado à decoração do evento. Segundo Luiza Fiorito, o buquê deve realçar a noiva, mas sem jamais ofuscá-la. “O foco deve sempre estar na noiva, e o buquê precisa ser um acessório que a complemente, não que a sobreponha.”

Na criação do buquê ideal, a escolha das flores vai além da estética. É essencial considerar a estação, a disponibilidade das espécies e o orçamento. Optar por flores sazonais não só ajuda a evitar gastos excessivos, mas também garante que o buquê esteja em harmonia com o momento. Contudo, para Lu Fiorito, o mais importante é que as flores sejam nobres e carreguem um significado especial. “Elas devem criar uma identidade com a noiva, transformando o buquê em uma extensão da sua personalidade.”

Além do simbolismo e da beleza das flores, Lu Fiorito destaca a importância da harmonia na composição. “Volume, linearidade e design são fundamentais para que o buquê se destaque de forma equilibrada, sem desviar a atenção da noiva.”

Formada pela Flower Academy, na Inglaterra, Luiza Fiorito traz em suas criações uma profunda conexão com a natureza. Suas composições florais, que adornam tanto cerimônias ao ar livre quanto luxuosos salões de festa, são projetadas para honrar a singularidade de cada noiva. “Minha proposta é criar buquês que reflitam a essência da noiva, tornando o dia ainda mais inesquecível.”

Além de sua habilidade como decoradora, Luiza Fiorito se destaca por sua presença vibrante nas redes sociais, onde compartilha sua paixão pelas flores e seu alto astral. Seu trabalho vai além de decorar, também comunica e inspira. “O mais importante é que a noiva se sinta representada e que a peça seja uma extensão dessa autenticidade”, conclui.

Algumas noivas têm buscado preservar o buquê após o casamento, transformando-o em quadros, arranjos decorativos e até joias. Essas técnicas de preservação, que vão desde a desidratação das flores até a encapsulação em resina, oferecem uma maneira de manter viva a lembrança do grande dia de forma única e personalizada.

Buquê como opção

“É uma excelente opção para quem deseja ter uma recordação duradoura e significativa”, sugere Luiza Fiorito. A preservação do buquê permite que ele continue contando a história do casal por muitos anos, agora em uma nova forma de arte que pode decorar a casa e se tornar um legado. Esse movimento reforça a ideia de que o buquê transcende o evento, tornando-se uma peça que carrega memórias afetivas e ressignifica o momento especial.

Assim, longe de ser um simples adorno, tornou-se um símbolo de estilo e expressão pessoal. Nessa nova era, ele é criado para contar uma história única: a história da noiva que o carrega até o altar.