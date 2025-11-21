Uma joalheria do shopping Iguatemi Campinas foi alvo de um roubo na tarde desta quinta-feira (20), gerando pânico entre frequentadores. Vídeos mostram correria e clientes se abrigando dentro de lojas após disparos serem ouvidos.
A Polícia Militar prendeu três suspeitos e apreendeu o veículo utilizado na fuga. O helicóptero Águia e equipes em solo seguiram em buscas. Algumas lojas permaneceram fechadas após a ocorrência.
Vídeo- pânico em roubo a joalheria
