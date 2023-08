Uma tentativa de roubo com retenção de vítima, na joalheria Vivara, no Tivoli Shopping, mobiliza a polícia militar e a guarda municipal na noite deste sábado.

A ocorrência está em andamento e até o momento suspeitos estão detidos ainda no estacionamento do shopping. Um deles levou um tiro de raspão no pescoço.

Segundo apuração do NM, os bandidos tentaram levar um malote da joalheria.

O Tivoli Shopping emitiu uma nota. Nota oficial. “O Tivoli Shopping informa que tivemos uma ocorrência em uma de nossas lojas, mas a PM foi acionada e o caso foi resolvido”.

A Vivara também se manifestou. “A Vivara informa que registrou uma ocorrência em uma de suas operações. Reitera que a segurança de todos é prioridade e está colaborando com as autoridades competentes para a condução do caso.”

Não tiveram feridos e o shopping funciona normalmente.

Mais informações em breve.