Rotas Tchecas:  Pardubice e Vysocina

O palácio de Litomyšl é uma das obras mais espetaculares do Renascimento, especialmente por seus desenhos figurativos e geométricos de esgrafitos, que podem ser vistos nas fachadas e frontões. Se quiser ver o interior do palácio, pode escolher entre vários percursos de visita. Cabe a você decidir se prefere ver a capela do palácio, as salas representativas com teatro ou os quartos de hóspedes. O teatro do palácio do século XIX é caracterizado por muitas decorações preservadas, incluindo maquinário de palco e tecnologia de iluminação. Ao visitar, não se esqueça de subir ao 2º andar onde poderá ver obras de artistas tchecos, como por exemplo Josef Čapek e Josef Lada.

Litomyšl é uma cidade de muitas personalidades famosas da música, literatura e artes plásticas tchecas. Os escritores Božena Němcová e Alois Jirásek viveram aqui, no entanto, a personalidade mais notável é o compositor musical Bedřich Smetana. Uma das praças, o prédio do teatro e o mais famoso festival de música clássica levam seu nome. Ao redor de Smetanovo náměstí (Praça Smetana) estende-se uma fileira de casas com fachadas barrocas, classicistas e empiristas. Saindo da praça, em 10 minutos você estará em frente à casa de Smetana: Smetanův dům, cuja história remonta a mais de 150 anos.

Fome?

Restaurante Boheme dentro do Hotel Aplaus.

Šantovo náměstí 181

Litomyšl

57001

www.hotelaplaus.cz

Onde dormir?

Hotel Aplaus

Šantovo náměstí 181

Litomyšl

57001

www.hotelaplaus.cz

Hotel Zlata Hvezda

Smetanovo nam. 84

Litomyšl

570 01

www.zlatahvezda.com

Dia 3

Litomysl–Zdar nad Sazavou–Trebic–Telc

Vamos para o sul (56 km) para encontrar Zdar nad Sazavou e chegar a Zelena Hora. Este lugar é um tesouro da UNESCO e dos tchecos.

Cinco portas, cinco capelas, cinco estrelas. A Igreja de São João Nepomuceno em Zelená hora é uma das construções mais originais da Europa que ainda surpreende visitantes de todo o mundo. O monumento da UNESCO e obra do genial arquiteto Jan Blažej Santini Aichel é uma visita obrigatória para todos os que apreciam a arquitetura mística e distinta ligada à poderosa história de São João Nepomuceno, um santo tcheco.