Viih Tube, Kloé Kardashian e a guerra contra estrias

No processo gestacional a ex-BBB que ganhou mais de 20 kg e afirmou que “A gravidez deixa marcas, porque faz parte do processo. Não se cobre de não ter marcas, não ter cicatrizes, porque, na verdade, fazem parte da sua história. Tenta interpretar dessa forma que fica mais fácil”.

Com o objetivo de incentivar todas as mães sobre a importância da autoestima após a gravidez, a influenciadora e empresária Viih Tube, de 22 anos, compartilha com os quase 30 milhões de seguidores nas redes sociais, todas as alegrias e desafios da maternidade. Nesta semana, indagada por uma seguidora sobre suas estrias, a influenciadora dividiu com sua audiência uma foto mostrando os resultados do tratamento que realiza.

Viih Tube divide diariamente com seus seguidores os cuidados com a alimentação, exercícios físicos e estéticos. Para o tratamento das estrias a influenciadora realiza a técnica desenvolvida em 2013 pela fisioterapeuta e empresária Barbara Aguiar, nome que batiza o método, e que traz na bagagem mais de 10 anos de experiência no cuidado da autoestima feminina.

“Viih está sendo atendida em uma clínica habilitada de São Paulo. Estamos muito felizes com os resultados que ela vem apresentando. Já atendemos milhares de pessoas e quanto maior esse alcance que transforma vidas e recupera a autoestima, mais realizada eu me torno. Quero ajudar quem sofre com esse problema”, revela Barbara, que também já chamou a atenção de Kloé Kardashian sobre o tratamento em suas redes sociais.

A fisioterapeuta explica que as estrias estão completamente relacionadas com questões hormonais, sejam elas em qualquer fase da vida, e que temos hormônios, que sintetizados podem fragilizar as fibras de colágeno, elastina e até mesmo os capilares sanguíneos, resultando em estrias brancas, vermelhas ou escuras.

“As pessoas chegam com a autoestima muito abalada, muitas vezes deixam de fazer coisas que as deixam felizes por causa das estrias, como simplesmente ir à praia, colocar uma roupa curta, e até mesmo a vida afetiva em muitos casos está comprometida”, conta Barbara.

O tratamento é realizado com o uso de agulhas, cosméticos e suplementos alimentares.

“O grande diferencial do procedimento está em tratar cada estria de forma única e individual, manualmente preservando a pele íntegra e de forma indolor, com resultados em média de 70 a 100% e definitivos na área tratada, ou seja, as estrias não voltam”, finaliza a especialista que por meio do seu curso reconhecido pelo MEC forma futuras parceiras e já habilitou mais de 300 profissionais de saúde no Brasil e em países como Estados Unidos, Austrália, Canadá, Portugal, Nova Zelândia e Suíça.

Barbara Aguiar é formada em Fisioterapia e Medicina Tradicional Chinesa Sistêmica e Estética. Pós-graduada em Estética e Cosmetologia

