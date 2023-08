Dallas Jenkins, da série The Chosen vem ao Brasil

Um dos maiores fenômenos do audiovisual nos últimos tempos, a série The Chosen: Os Escolhidos tem no Brasil a sua maior base de fãs fora dos EUA. Notória por sua ação inicial de crowdfunding, que possibilitou a arrecadação de mais de US$10 milhões, doados por cerca de 16.000 pessoas em todo o mundo para a produção de sua primeira temporada, The Chosen: Os Escolhidos foi a quinta série mais assistida no Brasil no mês de junho – de acordo com o público por “sua forma bem humorada e humana de mostrar Jesus e cada um de seus apóstolos antes de conhecê-lo”, “a forma pela qual Jesus é retratado, em uma perspectiva humana, acessível, engraçada e envolvente”, e “dar aos personagens factibilidade: são autênticos, de carne e osso”.

Atualmente na produção de sua quarta temporada, o criador e diretor da série, Dallas Jenkins, vem ao Brasil na última semana de agosto para conhecer o país, conversar com a imprensa e com os fãs e promover as exibições exclusivas na Rede Cinemark dos dois primeiros episódios da terceira temporada, dublados em português.

Para Kyle Young, diretor de distribuição global de The Chosen, “Estamos muito felizes por sermos parceiros da Cinemark para nosso primeiro lançamento nos cinemas brasileiros. O Brasil é a nossa maior base de fãs depois dos Estados Unidos, e estamos muito animados por oferecer aos fãs a oportunidade de assistir aos primeiros episódios da terceira temporada como jamais vista – dublada em Português, na tela grande e junto à nossa apaixonada comunidade de The Chosen”.

Os episódios 1 e 2 de The Chosen: Os Escolhidos – Temporada 3 serão exibidos a partir de 31 de agosto, em salas Cinemark nas cidades de Aracaju – SE, Barueri – SP, Belo Horizonte – MG, Betim – MG, Bragança Paulista – SP, Brasília – DF, Camaçari – BA, Campinas – SP, Campo Grande – MS, Canoas – RS, Cotia – SP, Cuiabá – MT, Curitiba – PR, Florianópolis – SC, Foz do Iguaçu – PR, Goiânia – GO, Guarulhos – SP, Itabuna – BA, Jacareí – SP, Juazeiro – BA, Londrina – PR, Mogi das Cruzes – SP, Natal – RN, Niterói – RJ, Osasco – SP, Palmas – TO, Porto Alegre – RS, Recife – PE, Ribeirão Preto – SP, Rio de Janeiro – RJ, Salvador – BA, Santo André – SP, Santos – SP, São Bernardo do Campo – SP, São Caetano do Sul – SP, São Gonçalo – RJ, São José dos Campos – SP, São José dos Pinhais – PR, São Paulo – SP, Taguatinga – DF, Taubaté – SP, Uberlândia – MG, Varginha – MG, Vila Velha – ES e Vitória – ES. Consulte a programação.

Os ingressos podem ser adquiridos online e pelo aplicativo da Cinemark.

SUCESSO MUNDIAL

The Chosen: Os Escolhidos é um drama histórico inovador, baseado na vida de Jesus Cristo e narrado pelos olhos daqueles que o conheceram. Tendo como pano de fundo a opressão romana em Israel no Século 1, a série prevista para sete temporadas oferece um olhar autêntico e íntimo sobre a vida revolucionária e os ensinamentos de Jesus.

O fenômeno mundial já conquistou mais de 500 milhões de visualizações de episódios em todo o mundo e mais de 110 milhões de espectadores em 175 países, com planos de disponibilizá-lo em 600 idiomas. A primeira temporada está disponível nos principais serviços de streaming pelo mundo, como Amazon Prime, Netflix, Globoplay e Apple TV+, e todas as suas temporadas são gratuitas nos aplicativos de celular e TV The Chosen.

FATOS

■ A série foi a primeira produção totalmente independente a conseguir uma exceção do Sindicato dos Atores estadunidenses (SAG) para terminar a gravação de sua quarta temporada.

■ Mais de 20 milhões de downloads de episódios no aplicativo exclusivo.

■ Assistida em mais de 190 países, em todos os sete continentes.

■ É a primeira série com várias temporadas deste gênero: um drama histórico inovador sobre a vida de Jesus.

■ O que começou como um pequeno projeto de financiamento coletivo transformou-se em um fenômeno mundial com mais de 110 milhões de espectadores únicos.

■ Os lançamentos especiais nos cinemas arrecadaram mais de US$ 35 milhões nas bilheterias domésticas de todo o mundo.

■ Nas principais plataformas de mídia sociais, a série tem 8,5 milhões de seguidores pelo mundo.

■ A série tem mais de 510 milhões de visualizações de episódios em 175 países.

■ As três primeiras temporadas foram dubladas em 50 idiomas, com planos de legendar em mais de 600.

■ O ator Jonathan Roumie foi convidado a ir ao Vaticano em duas ocasiões diferentes, para falar com o Papa Francisco sobre seu papel como Jesus.

■ O aplicativo The Chosen é o 25º aplicativo de entretenimento mais baixado na loja de aplicativos da Apple.

■ A série está no top 5 programas pesquisados na Roku, uma das principais plataformas de Smart TV.

Assista a The Chosen: Os Escolhidos no Site Oficial

Rede Cinemark no Brasil

Líder mundial em venda de ingressos, a Rede Cinemark representa cerca de 30% do mercado brasileiro de cinema, com 627 salas de cinema em 86 complexos distribuídos por 47 cidades, em 15 estados e no Distrito Federal.

Também trouxe ao Brasil a tecnologia Extreme Digital Cinema – XD, com telas maiores que as convencionais e uma sonorização ainda mais potente, reunindo o que há de mais moderno em tecnologia 2D e 3D. A Rede ainda apresentou a primeira sala com conceito VIP do país, com cardápio exclusivo e atendimento diferenciado desde a bilheteria até o serviço de snack bar. As salas Bradesco Prime oferecem mais conforto, com poltronas que seguem o conceito da classe executiva dos voos internacionais.

A Cinemark também oferece o serviço de compra de ingressos e combos através do aplicativo exclusivo da Rede. Pelo APP, é possível conferir a programação dos complexos, realizar compras da bilheteria e bomboniere sem filas, acessar cupons de descontos exclusivos e mais.