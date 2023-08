O assalto a Joalheria Vivara, no Tivoli Shopping, não “deu certo” graças a um Policial Militar de folga que estava nas dependências do shopping. O caso aconteceu na noite deste sábado, por volta das 18:30.

Segundo informações da Polícia Militar, o agente de segurança percebeu a ação do criminoso e o perseguiu até o estacionamento, onde houve troca de tiros e o suspeito, que estava com uma mochila com produtos da loja, levou um tiro de raspão no pescoço.

Logo em seguida, uma viatura de apoio chegou ao local. Após o confronto com a polícia, o homem ainda abordou dois veículos no estacionamento na tentativa de fugir, mas acabou se rendendo ao perceber que já estava cercado.

Uma funcionária da loja teria sido refém do bandido, mas saiu ilesa da situação.

Houve correria e diversos clientes que estavam no local relataram ao NM o susto durante a ação.

De acordo com a assessoria de imprensa da loja Vivara, não houve prejuízo financeiro e a funcionaria em questão “está bem”.

O Tivoli está funcionando normalmente e, em nota, a assessoria afirmou que o caso “foi resolvido”.

Além da Polícia Militar, a Guarda Municipal e o BAEP também estiveram no local do crime.

