Secretário Robson deixa governo Leitinho

O secretário de governo Robson Fontes Paulo, abriu mão,

nesta quinta-feira (3), do cargo na administraçãorno do prefeito Leitinho (PSD). Na gestão passada, Dr Robson trabalhou no governo Bill Vieira de Souza (2013-2020) e no início do atual mandato assumiu a assessoria do vereador Paulo Bichof.

Avaliado como nome importante na gestão Leitinho, foi convidado pelo prefeito Leitinho para comandar o Jurídico da Prefeitura e assumiu a secretaria de Governo.

Dr Robson foi nomeado como secretário de governo no início de 2022. O advogado ingressou no cargo após Marco Antônio Russo Barion ter sido assassinado quando comandava a pasta.

Na mensagem, Robson se despede de amigos e companheiros de trabalho e diz que por motivos particulares, optou por deixar o cargo.

Ainda não se sabe o motivo de sua saída do governo, mas o ex-secretário informa que retornará aos “afazeres da advocacia”.

Força-tarefa da Prefeitura para limpeza em calçadas e guias já percorreu principais avenidas de Nova Odessa

Por

Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa/SP

O novo serviço de limpeza de guias e calçadas contratado pela Prefeitura de Nova Odessa, que entrou em operação no último dia 07 de julho, já está quase “completando” o primeiro cronograma de atendimento das principais ruas e avenidas da cidade – e continua a receber elogios da população.

Executado por quatro equipes, com 43 colaboradores da empresa especializada WM Hidrojateamento, o trabalho acontece muitas vezes na forma de uma “força-tarefa”, com equipe completa em uma única via pública – como aconteceu na terça e quarta-feira (1º e 02/08) ao longo de todo o trecho urbano da Avenida Carlos Botelho.

Segundo o diretor de Serviços Urbanos da Prefeitura, Luan Vitorelli (que elabora e acompanha o cronograma de atividades da empresa diariamente), já foram atendidas com roçagem, capinação, varrição, lavagem e pintura de guias e sarjetas, em menos de um mês, as avenidas Ampelio Gazzetta (toda), Rodolfo Kivitz (quase até a 1ª Igreja Batista da Fazenda Velha) e Brasil (inteira).

Também receberam o trabalho todo o entorno da Escola Estadual Professora Silvania Aparecida Santos, do Jardim Santa Luiza, todo o Parque Linear do Residencial 23 de Maio/Jardim São Manoel, a área atrás da Prefeitura e a Avenida João Pessoa (também inteira).

As equipes já passaram, ainda, por todo o trecho urbano da Avenida São Gonçalo (desde a Rodolfo Kivitz até a Praça Dr Cezar Ladeia, no Jardim Santa Rita), as ruas internas do Bosque dos Cedros e, na semana passada, as praças do Jardim São Jorge e do Parque Triunfo. “E, nesta segunda-feira, foi feita toda a ‘entrada’ do São Jorge para quem vem por Sumaré pela Rua Goiânia, a Rua Azil Martins e finalmente, começamos o trecho urbano Carlos Botelho”, completou Vitorelli.

O contrato anterior, já encerrado pela gestão municipal, previa apenas os serviços de roçagem e limpeza das calçadas da cidade, que eram realizados por duas equipes, compostas por oito funcionários cada, totalizando 32 colaboradores.

Já o novo contrato vai além, e prevê também, além da limpeza e roçagem das calçadas, a varrição prévia, a pintura de guias (realizada por máquina específica para esta finalidade) e o hidrojateamento, ou seja, a limpeza dos passeios e “sarjetas” (guias) com água de reuso sob alta pressão, através de um caminhão devidamente equipado, garantindo a limpeza total de cada localidade atendida.

É utilizado um caminhão com equipamento de sucção, para agilizar a limpeza inicial, antes da lavação e da pintura. O novo contrato é fruto de licitação e tem validade inicial de 12 meses. O novo serviço já recebe elogios da população e de comerciantes, principalmente de quem circula a pé ou motorizado pelas principais avenidas e ruas da cidade.

