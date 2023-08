Palmeiras cai no Rio para o Flu (1-2)

O Palmeiras foi ao Rio de Janeiro e pagou por sua escolha

De olho no jogo de volta pelas oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira, Abel Ferreira colocou em campo um time misto, com o ataque todo reserva, e sofreu com os erros no setor ofensivo. O Fluminense foi mais letal, aproveitou as chances claras que teve, marcou com Arias e John Kennedy e nem mesmo o gol de Gustavo Gómez, no lance final do jogo, evitou a derrota paulista por 2 a 1.

Com o resultado, o Palmeiras vê sua série de três vitórias seguidas ser encerrada, continua com 31 pontos, mas cai para o quarto lugar na competição nacional e dependendo do resultado do Grêmio pode sair do G4 do Brasileirão. Já o Fluminense sobe para os mesmos 31 pontos e assume a terceira posição na tabela pelos critérios de desempate.

