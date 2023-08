5 dicas para manter os lábios sempre hidratados 

*Por Guto Cunha, gerente de marketing e novos produtos da FreeBrands

Estamos no inverno, época que os lábios costumam ficar mais sensíveis e ressecados por conta das baixas temperaturas. Mantê-los hidratados e bonitos não é nada complicado, mas na correria do dia a dia podemos esquecer de alguns cuidados. Como a pele da região labial é mais sensível que a pele do rosto ou o restante do corpo, devemos ficar atentos. Veja como:

Esfoliar

Esfoliar o lábio 1 vez na semana ajuda na remoção de células mortas e deixa a região pronta pare receber o hidratante.

Hidratar

Investir em um bom hidratante labial é um ótimo custo benefício para conseguir uma hidratação profunda e prolongada. Alguns modelos oferecem também proteção solar contra os raios ultravioleta.

Evitar lamber os lábios

A saliva contém um pH ácido, que pode contribuir para o ressecamento dos lábios. O movimento de passar a língua ou morder o lábio pode fazer muito mal a eles e atrapalhar a cicatrização caso já estejam machucados.

Beber bastante água

Beber de 2 a 4 litros de água todos os dias é uma medida que os órgãos de saúde indicam como média diária. Além de ser vital para o nosso corpo ajuda a impedir que os lábios fiquem ressecados.

2. Testar hidratantes labiais em geral

Há opções para cuidar bem dos seus lábios, mas é interessante buscar por aqueles que trabalham com ingredientes naturais. Hidratar os lábios com mel e açúcar, morangos com mel ou cera de abelha ajuda a renovar a sua pele. O açúcar age como esfoliante natural, o morango é um excelente hidratante e o mel, além de hidratar, tem ação rejuvenescedora.

*Guto Cunha é gerente de marketing e novos produtos da FreeBrands, house of brands do segmento HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), criada em 2020 para administrar as marcas FreeCô, Free Wipes, Free Bite, Kissu e Beta.

Sobre a FreeBrands

Empresa criada em 2020 para administrar as marcas FreeCô, o primeiro bloqueador de odores sanitários do país criado em 2015; Free Wipes, os lenços umedecidos antissépticos; Free Bite, produto que alivia a coceira e o desconforto causado por picadas de insetos; Kissu, spray bucal que elimina o mau hálito; e Beta, novo hidrante labial feito com os ingredientes naturais do Brasil e a mais moderna tecnologia de hidratação. Para saber mais, acesse: www.freebrands.com.br ou @freebrandsbrasil.