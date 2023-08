6 dicas para iniciantes começarem a correr

Educadora física cadastrada no GetNinjas indica quais são os cuidados que devem ser tomados antes de começar a correr

Tem muitos exercícios que podem ser praticados ao ar livre, e das diversas modalidades existentes, a corrida é uma prática que ganha maior destaque a cada dia. No entanto, é necessário tomar alguns cuidados ao iniciar essa atividade. Pensando nisso, Thaís Ghendov, educadora física em São Paulo, cadastrada no GetNinjas , maior aplicativo para contratação de serviços do Brasil, destacou 6 dicas para quem quer começar a correr. Confira quais são elas:

1. Busque orientação médica

Antes de pensar em praticar qualquer atividade física, é essencial procurar por um médico e realizar exames periódicos. É muito importante que o seu corpo esteja preparado para fazer algo que exige esforço físico.

2. Fortaleça a musculatura

O segundo passo para começar a correr é fortalecer bem a musculatura envolvida na atividade. No ambiente das academias de ginástica, há uma diversidade de equipamentos que proporcionam fortalecimento. Porém, há alguns exercícios feitos em casa de forma adaptada que também ajudam a alcançar este objetivo.

3. Pratique exercícios educativos

Somente após o fortalecimento da musculatura é que é recomendado iniciar os exercícios educativos. Eles são chamados de educativos porque são responsáveis pela melhora de cada movimento da modalidade e também ajudam na postura para a execução da atividade. “Eles funcionam como uma dança: primeiro, nós pegamos os passos de cada parte da música, depois, treinamos várias vezes cada um deles e, por fim, juntamos tudo para criar a coreografia”, explica Thais.

4. Utilize e invista em calçados adequados

O calçado adequado é um item indispensável para praticar corrida, porque, além de contribuir com o seu conforto, previne lesões nas articulações e evita dores nos pés, nas pernas e na coluna. Além disso, te ajuda a ter um rendimento melhor durante a atividade.

5. Mantenha a regularidade nos treinos

Se exercitar no mínimo três vezes por semana é o ideal para alcançar sua meta. Isso inclui exercícios na academia, atividades em casa e corridas na rua. O importante é manter o foco e a frequência das atividades.

6. Comece devagar e mantenha seu progresso

Comece fazendo pequenos treinos intercalando corrida e caminhada ou corrida e descanso. Assim, seu corpo vai se adaptando à nova rotina e se condicionando. Tente tudo isso na esteira, inicialmente, e, de maneira gradativa, intercale com corrida de rua.

