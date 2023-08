Em vídeo, ela explica: “Eu vou clonar a voz do meu namorado usando inteligência artificial, ligar para o melhor amigo dele e descobrir se ele mentiu sobre o que estava fazendo ontem à noite. Eu digitei um diálogo que eu queria que ele dissesse pro seu amigo”, diz a jovem mostrando o que ela moldou.

Logo em seguida, ela liga para o amigo do rapaz e coloca o áudio criado pela inteligência artificial, que diz:

Namora: “E aí, cara, beleza?”

Amigo: “Nada demais, só relaxando. Como você está se sentindo?”

Namora: “Tudo bem. Eu meio que…não sei. Você está sozinho?”

Amigo: “Sim, cara, só de boa em casa”

Namora: “Eu não lembro muito de ontem. Não sei porque me sinto estranho. O que eu fiz?”

Amigo: “Cara, você ficou loucão! Você pegou uma garota aleatória da UT e ficou com ela na frente de todo mundo”.

Alguns comentários falaram que a jovem é uma verdadeira gênia por ter feito isso e outros se mostraram com medo do que pode ser feito com a inteligência artificial nesse ponto.