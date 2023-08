As séries ‘True Crime’ parece que caíram

no gosto do público e viraram moda também no Brasil. As grandes redes de streaming apostam no gênero e muitos podcasts com o tema já bombam aqui e lá fora. A Netflix tem a série Only Murders in the Building já na 3a temporada. No começo deste ano, um podcast sobre A Casa Abandonada gerou comoção na cidade de São Paulo.

A TV Globo também aposta no tema e trouxe de volta o Linha Direta, que conta casos famosos no Brasil. A HBO lançou por aqui os casos famosos de Daniella Perez e da ex-deputada federal Flordelis.

Em anos recentes, casos como Elise Matsunaga, o garoto Pedrinho e do médium João de Deus também ganharam forte repercussão em séries para as plataformas.

