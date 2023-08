Morre João Inocentini, 'pai do Civi'

Morreu João Inocentini, considerado o ‘pai do Civi’

Centro de Valorização do Idoso- importante espaço de Americana. Ele iria fazer 73 anos na próxima terça-feira. Por muitos anos presidente do sindicato nacional dos Aposentados, esteve envolvido na política de Americana. Foi próximo dos ex-prefeitos Diego De Nadai, Erich Hetzl Jr e Omar Najar.

A última vez que Inocentini esteve em Americana foi em 2020, na renovação da concessão do espaço para mais um período de 40 anos, dando à entidade de classe a condição de seguir gerindo o espaço. O presidente do Sindicato dos Aposentados, João Inocentini, destacou a boa relação entre o órgão e a prefeitura.

Na ocasião, ele destacou a relação entre sua entidade e a prefeitura. “Quando se tem uma parceria com gente séria, a gente resolve tudo. Sei que o prefeito é uma pessoa digna, séria, e que aprendeu a confiar no sindicato. É motivo de muito orgulho para mim termos assinado a prorrogação da concessão hoje, tenho de agradecer a todos os vereadores que também nos apoiaram”, disse.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP