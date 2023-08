Startup de mobilidade fatura 26 milhões com “Uber corporativo”

Foi por meio de uma experiência de transporte de estudantes em navios para Universidades na Flórida que Fábio Costa, CEO da 2V, se inspirou para empreender no Sudeste do Brasil. A startup de transporte com foco em viagens corporativas surgiu em 2017 em Itaúna, Minas Gerais, com investimento inicial de cerca de R$ 400 mil, operando inicialmente como serviço de táxi. No entanto, logo se expandiu e, atualmente, está presente em mais de 45 cidades nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Apenas no ano passado, registrou um faturamento de mais de R$ 26 milhões, quase o triplo de 2021 (R$ 9 milhões).

Na contramão dos grandes aplicativos, que se concentram apenas em corridas individuais, a 2V presta serviços como transporte de funcionários para eventos, treinamentos e reuniões, entre outros, em cidades de até 50 mil habitantes. Ela conta com mais de 65 companhias cadastradas e um total de 6 mil funcionários. Para atender a essa demanda, há uma equipe de mais de 1.500 motoristas, que transportaram cerca de 200 mil passageiros desde a sua criação.

“Nosso foco é oferecer soluções inovadoras e personalizadas para as empresas e passageiros, adaptando nosso serviço de transporte de acordo com o que cada cliente precisa naquele momento. Com o sucesso alcançado, estamos confiantes em nossas metas de expansão e contamos com o apoio tecnológico da Machine, plataforma especializada em criação de apps de transportes e delivery. Acreditamos nas nossas estratégias de negócios e no potencial para se tornar referência no mercado de transporte corporativo e de viagens”, diz Fábio Costa, CEO da 2V.

A Machine é um software desenvolvido pela Gaudium, startup focada nos mercados de mobilidade e logística. Para Bruno Muniz, sócio-executivo da Gaudium, a combinação da expertise tecnológica com a visão inovadora da 2V pode trazer grandes benefícios para o mercado de transporte corporativo e de viagens. “Acompanhar o crescimento tão rápido da 2V nos faz reafirmar nossa atuação como tecnologia líder para o desenvolvimento e gestão de apps de transporte de corridas e entregas e afirmar nosso impacto na economia e mobilidade do país”, declara.

A 2V atingiu um crescimento expressivo em 2018 com a crise das gigantes da mobilidade, como a Uber e a 99, em razão do cancelamento de corridas em massa e da insatisfação de passageiros. À época, porém, contava apenas com a solução de transporte individual. Com o aumento na demanda por apps de transportes em 2020, durante a pandemia, a 2V notou que muitas empresas solicitavam viagens para colaboradores, e expandiu seu leque de atuação. O crescimento no número de corridas corporativas fez com que a 2V incluísse vans como modelo de transporte, e estuda incluir, ainda, ônibus e micro-ônibus.

Além disso, a empresa também traz soluções exclusivas para corridas de passageiros, convênios com supermercados para realizar entregas das compras realizadas no e-commerce e parceria com os Correios para correspondências de pequenas peças. Para este ano, a 2V conta com metas agressivas. A startup já se planeja para expandir a atuação em mais de 32 cidades na região Sudeste e projeta faturar 30 milhões. A ideia é atender os 582 municípios brasileiros em até cinco anos.