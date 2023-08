O policial a paisana que frustrou o assalto a joalheria Vivara, no Tivoli Shopping, na noite deste sábado, estava passeando com a família quando percebeu a ação do acusado. O homem tem 29 anos.

No lugar certo, na hora certa, o policial acompanhou a ação do acusado do crime até o lado de fora do shopping para então abordá-lo e acionou as equipes de serviço. Houve troca de tiros com os agentes de segurança e o suposto assaltante levou um tiro de raspão no pescoço. Caso o PM não estivesse no local, provavelmente o homem sairia ileso com o material roubado, um malote de relógios da marca, pingentes, pulseiras, correntes, anéis, brincos, suportes para joias e tarraxas, um total de R$365 mil.

VEJA COMO FOI O ASSALTO: Assalto a joalheria Vivara, no Tivoli, é frustrado por PM de folga

Durante a ação – entre a loja e o estacionamento -, o homem, ainda, fez uma das funcionárias da loja, de 42 anos, de refém. Ele usou a mulher como “escudo” até chegar ao estacionamento, quando a liberou.

A ação do policial a paisana e os outros agentes que participaram da ocorrência foi elogiada pelo Tenente Coronel PM Daniel. O último assalto a uma joalheria no Tivoli Shopping aconteceu em Junho de 2022.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP