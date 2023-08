O Fundo Social de Solidariedade de Americana inicia o mês

de agosto com ação para a arrecadação de alimentos, visando mobilizar a sociedade para a doação, principalmente, de arroz, feijão, óleo e açúcar.

As doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na sede do Fundo Social de Solidariedade, na Rua das Poncianas, 930B, no Jardim São Paulo.

“As doações vão compor as cestas básicas montadas pelo Fundo Social de Solidariedade, garantindo a alimentação das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Toda doação será muito importante e contamos com a colaboração da população, de empresas e apoiadores”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli,

As famílias em situação de vulnerabilidade social são atendidas com a entrega de cestas básicas, medicamentos, óculos de grau, fraldas, por meio de ações e campanhas desenvolvidas com o apoio de diversos parceiros. As entidades assistenciais também são atendidas com diversas doações.

LEIA TAMBÉM: Carreta da Mamografia fica por dias em Americana

A Campanha do Agasalho 2023 “Esquenta, Coração!”, realizada de maio a julho, arrecadou 5.582,46 quilos de doações de roupas, calçados, cobertores, roupas de cama e meias.

O Fundo Social mantém em sua sede uma Farmácia, com farmacêutica responsável, para avaliação e entrega gratuita de medicamentos para a população que mais precisa.

O trabalho realizado pela Farmácia do Fundo de Solidariedade de Americana foi escolhido como modelo para outros municípios do Estado, durante o Encontro Regional com Fundos Municipais, realizado em junho, em Campinas.

O FS também faz empréstimo de cadeira de rodas e intermedia outras doações por meio de colaboradores, incentivando campanhas de diversas instituições na cidade.

Podem ser doados durante todo o ano roupas, calçados, alimentos, materiais de limpeza, móveis, fraldas geriátricas e infantis, roupinhas de criança, leite, produtos de higiene pessoal, cobertores, armação de óculos de grau, entre outros.

Este ano, já foram feitos 2.027 atendimentos a usuários e famílias, doados 4.760 quilos de alimentos, 2.555 litros de leite, 2.572 fraldas, 43 óculos de grau, entre outros itens.

O telefone do FS é o 3405-4772. O e-mail é fundosocial@americana.sp.gov.br

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP