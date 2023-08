“Sino da Esperança” é instalado no Hospital do Câncer de Americana

Coube à paciente Lucimara Silva dos Santos a primeira badalada no Sino da Esperança da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia). O sino foi inaugurado nesta semana para ser utilizado pelos pacientes para expressarem seus sentimentos de felicidade e superação.

A instalação reuniu pacientes, familiares, equipes da Unacon, diretores da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes e representantes da Secretaria Municipal de Saúde. A medida faz parte das ações de humanização de toda a área da Saúde de Americana.

“É uma gratidão estar aqui. Pelo fato de passar por mais esta etapa do processo, quero contemplar cada momento e agradecer toda a equipe da Unacon, principalmente pela acolhida especial”, declarou Lucimara, que estava acompanhada da filha, marido e irmão.

A segunda paciente a tocar o sino foi Lucimar F. dos Santos, que foi à Unacon com o esposo e a filha. “Sempre fui muito bem acolhida aqui, pela turma da recepção, médicos e enfermeiras. Aqui existe muito profissionalismo e dedicação, só tenho gratidão a todos. Estou na fase final de tratamento e, por isso, vou tocar esse sino com alegria”, afirmou.

“Essa doença não é fácil, um dia a autoestima está lá em cima e na outra hora está no ralo… Então, eu quero agradecer todos vocês da Unacon, a Raquel (coordenadora), as enfermeiras, minha família e minha mãe que estiveram junto comigo nesse processo. É muita gratidão, felicidade.Tô aqui para tocar o sino da vitória!”, disse emocionada Queila Carlos de Oliveira, a terceira paciente a soar o sino.

Raquel Cordeiro, coordenadora da Unacon, afirmou que o Sino da Esperança simboliza os momentos de superação, fé e esperança durante o tratamento. “Ele pode ser tocado a qualquer momento, ao término do tratamento, após a regressão da doença ou a realização de um exame. Toda vez que o sino toca, estaremos dando esperança para outras pessoas”, salientou.

“Essa é uma bela ação para humanizar ainda mais o atendimento dos pacientes que passam pela Unacon, que sem dúvidas é a maior obra social e de saúde da história recente de Americana. Fico muito feliz em ver os avanços que estamos conquistando na saúde”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes veio para fazer a diferença na Saúde de Americana, juntamente com o governo do prefeito Chico Sardelli e a Secretaria de Saúde”, declarou Rômulo Santana, gerente de Relações Institucionais da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

O Sino da Esperança

O Sino da Esperança foi instalado numa parede interna da Unacon, logo após a recepção. E ao seu lado há uma placa de vidro, uma espécie de convite, com os seguintes dizeres: “A proposta deste sino é simbolizar os momentos de superação, fé e esperança durante todo o seu tratamento. Você, ou seu familiar, pode tocá-lo quando sentir vontade de compartilhar uma conquista”.

Ao lado do sino também existe um painel que, a exemplo de um mural, servirá para que pacientes, familiares e outras pessoas possam deixar mensagens em notas adesivas (post-it).

UNACON

No período de fevereiro a junho, a Unacon realizou um total de 6.601 atendimentos entre consultas, sessões de quimioterapia, cirurgias, procedimentos de enfermagem, procedimentos pré-cirúrgicos e atendimentos com psicólogo e assistente social.

