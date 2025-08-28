Terapia Assistida por Cães leva conforto e humanização ao HM

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, recebeu nesta quarta-feira (27) a Terapia Assistida por Cães, em parceria com o projeto Patas que Curam. A iniciativa busca promover o bem-estar emocional de pacientes, familiares e acompanhantes, complementando os tratamentos médicos convencionais com um componente afetivo.

Três cães terapeutas, devidamente treinados, acompanhados por tratadores voluntários e por uma equipe multiprofissional, levaram momentos de alegria às enfermarias, incluindo a pediátrica, e alas de internação.

Segundo o diretor-geral do HM, Ruy Santos, a ação segue protocolos rigorosos. “O programa é executado com rigoroso protocolo de segurança e biossegurança, incluindo higienização dos animais, consentimento prévio dos pacientes ou responsáveis e total adesão às normas de controle de infecção do hospital”, ressaltou.

A psicóloga hospitalar Camila Peres destacou os impactos da iniciativa. “A presença dos cães reduz a tensão emocional e pode melhorar a adesão aos tratamentos. A presença desses animais cria uma ponte de confiança e afeto, quebrando a frieza do ambiente hospitalar. Isso não só alivia o sofrimento psicológico, mas pode melhorar a adesão aos tratamentos de longo prazo”, afirmou.

As visitas acontecerão semanalmente no HM e também na Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), conforme acordo entre a direção e o projeto Patas que Curam.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, reforçou a importância da ação. “Esse tipo de iniciativa mostra que cuidar da saúde vai muito além dos medicamentos e procedimentos clínicos. O contato com os cães traz leveza, esperança e conforto em momentos delicados, beneficiando não apenas os pacientes, mas também familiares e profissionais. A humanização do atendimento é uma prioridade da nossa gestão e iniciativas como essa reforçam nosso compromisso em oferecer um cuidado integral e mais acolhedor dentro do Hospital Municipal”, avaliou.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

