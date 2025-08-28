Cervejaria do interior com destaque internacional. Recentemente foi divulgado o resultado do Concurso Copa de Los Volcanes. A premiação, que já está em sua terceira edição, tem como objetivo enaltecer a cultura cervejeira mundial e premiar os melhores rótulos e produtores da bebida. O evento realizado em Arequipa, segunda maior cidade do Peru, contou com a participação de mais de 160 amostras de cervejas artesanais de países como Colômbia, Equador, Costa Rica, Brasil, Argentina, Chile, Peru e Arequipa.

Os participantes foram avaliados por um júri rigoroso formado por profissionais renomados da área de diferentes países, que utilizaram como base as regras aplicadas pelo Beer Judge Certification Program (BJCP) dos Estados Unidos, que avaliam aroma, sabor, corpo, espuma e cor dos produtos. Após a avaliação, as cervejarias são contempladas com medalhas de ouro, bronze e prata.

Na edição 2025, o Brasil foi o país que mais conquistou medalhas. Entre as marcas brasileiras que tiveram destaque está a cervejaria Ashby, que foi fundada em 1993 em Amparo, interior de São Paulo. No total, a cervejaria conquistou quatro medalhas, sendo duas medalhas de ouro e duas de bronze. A Ashby Weiss foi um dos rótulos contemplados com medalha de ouro.

De coloração opaca, espuma cremosa e duradoura, a Ashby Weiss não é filtrada – o que a deixa naturalmente turva e acumula leveduras no fundo da garrafa. Ela é feita com maltes de trigo e já foi premiada com mais de 10 prêmios em diferentes concursos ao redor do mundo. O outro rótulo contemplado com medalha de ouro foi a Ashby Porter.

Essa cerveja extra escura é feita com maltes torrados que transferem a cor escura e o malte Pilsen que traz dulçor, com traços suaves de chocolate. De teor alcoólico de 4,8%, ela pode ser harmonizada com diferentes pratos, entre eles, sobremesas de chocolate e vegetais grelhados. Além disso, a Ashby Porter conquistou medalha de ouro na Copa Sul Americana de Cerveja de 2024.

Já a Ashby Pilsen Puro Malte foi premiada com medalha de bronze. Para produzir esse rótulo, o mestre-cervejeiro da Ashby fez uma cuidadosa seleção de cevada importada, transformou-a em um malte premium e a equilibrou com lúpulos de amargor e aromáticos. Ela possui três medalhas de ouro em seu currículo. A segunda medalha de bronze conquistada pela Ashby no Concurso Copa de Los Volcanes 2025 foi com sua Ashby British Strong Ale.

A cerveja tipicamente inglesa é fiel às características da família Ale: encorpada, aromática e de cor acobreada. Ela é feita com quatro tipos de maltes e lúpulos ingleses. Com mais de 10 prêmios conquistados ao longo dos anos, é uma das cervejas da Ashby mais premiada, com mais de cinco medalhas de ouro conquistadas em diferentes concursos cervejeiros, inclusive, a mais recente, na Copa Guarani de Cervezas 2025.

O concurso internacional de cervejas que acontece em Assunção, no Paraguai, teve em sua terceira edição mais de 1.000 amostras de cervejarias de diferentes países. Juízes especialistas em cerveja de pelo menos 20 países participaram e avaliaram as marcas que competiram na edição deste ano. A Copa Guaraní de Cervezas é organizada pela Associação de Cervejeiros Artesanais e Caseiros do Paraguai, a Acerva Paraguay.

“A América Latina tem ganhado destaque no universo cervejeiro mundial, tanto que, ano após ano, o número de inscrições de concursos destinados a bebida tem aumentado, então sermos contemplados com tantas medalhas em dois concursos importantes do setor, mesmo concorrendo com várias marcas renomadas, faz com que a gente se sinta cada vez mais orgulhosos com tudo o que conquistamos até aqui”, afirma Scott Ashby, fundador da Ashby.

Sobre a Ashby cervejaria

Foi no ano de 1993 que Scott Ashby, americano que chegou ao Brasil em 1992, decidiu montar, na cidade de Amparo, SP, a primeira Micro Cervejaria do Brasil, a fim de trazer ao país o conceito de cervejas especiais dos EUA. Scott, formado em Física, apaixonado por cervejas, ingressou no curso de Mestre Cervejeiro na Universidade da Califórnia no ano de 1990 e, logo em seguida começou a trabalhar na cervejaria americana Wasatch, onde permaneceu por dois anos. Antes disso, Scott já era homebrewer e produzia cervejas para seus amigos, que rapidamente consumiam toda a produção caseira.

E a diferenciação da empresa já começou quando pensou em montar uma fábrica na cidade de Amparo, SP, circuito das Águas Paulistas. Como essas bebidas são compostas por 90% de água, a qualidade desta na fabricação é extremamente relevante. Por isso a Ashby escolheu estrategicamente o melhor lugar para suas instalações. As águas de Amparo, além de conservar a pureza que brota da terra, têm um equilíbrio excelente entre sais e minerais tornando-a perfeita para a fabricação de chopes e cervejas de qualidade ímpar.

Foi graças à Ashby que o cenário do mercado nacional começou a experimentar um novo conceito de cervejas diferenciadas, o que antes era privilégio para poucos.

