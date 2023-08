The Voice Brasil, na Globo, acaba este ano

The Voice Brasil vai acabar de vez.

A TV Globo anunciou, nesta última segunda-feira, 28 de agosto, para a imprensa em geral que o reality show musical de grande sucesso não será mais exibido em sua programação após a exibição da 12ª edição do programa, em novembro. Vale lembrar que, atualmente a atração é comandada por Fátima Bernardes, que assumiu a função na décima primeira temporada.

Segundo a Globo, em novembro deste ano o público poderá se despedir do ‘The Voice BR’, que será em alto nível e promete muitas emoções com novidades, surpresas, convidados especiais e homenagens aos momentos mais marcantes da história da família ‘Voice’.

Vale lembrar que o futuro de Fátima Bernardes e do ‘The Voice BR’, já estava sendo estudado desde janeiro deste ano. À época, o jornalista Alessandro Lo-Bianco revelou que o futuro da comunicadora na Globo era bem incerto e o nome da mesma, junto com o programa, seguia dividindo opiniões dentro do canal carioca.

“A jornalista acaba de concluir seu primeiro desafio no entretenimento após deixar o Encontro, o The Voice Brasil, mas mesmo assim a projeção futura na emissora não parece muito boa. Internamente, um dos diretores considerou que ‘Fátima já deu sua contribuição para a emissora’”, revelou o jornalista.

