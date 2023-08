O suicídio é a 4a maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos

no mundo sendo mais de 700 mil casos, de acordo com o levantamento mais recente da Organização Mundial da Saúde (OMS) feito em 2019. E o mês de setembro foi escolhido para a campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, conhecida como Setembro Amarelo. A data é lembrada no dia 10 e foi criada pela Associação Internacional para a Prevenção e endossada pela OMS. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância de falar abertamente do tema e apoiá-las por meio da informação. Para isso, é importante também desmitificar o assunto para que não atrapalhe o diagnóstico do paciente.

“Em primeiro lugar, é importante entender que suicídio não se trata de acabar com a própria vida, mas sim de querer se livrar um sofrimento insuportável. A pessoa está tão sobrecarregada por uma dor tão intensa que acaba vendo no suicídio sua única saída, esclarece o doutor e especialista em psicologia por evidência, Jan Luiz Leonardi

O especialista fala sobre os quatro mitos mais comuns sobre o suicídio:

Mito#1: Pessoas que ameaçam se matar o fazem apenas para chamar a atenção

Na realidade, a maior parte das pessoas que tentaram tirar a própria vida havia expressado, falado ou dado sinais sobre seus pensamentos suicidas anteriormente. É bastante comum que esses indivíduos tenham compartilhado seus sentimentos de desesperança e concepção suicida, em dias ou semanas que antecederam o ato. Logo, é preciso levar a sério qualquer menção de suicídio.

Mito#2: Falar sobre suicídio o tema pode aumentar tendências suicidas

Pelo contrário, alguns resultados sugeriram que falar sobre o assunto da morte aplicada a si mesmo poderia reduzir as tendências suicidas, provavelmente porque revelar tais inclinações para os outros possa aumentar a probabilidade de obter ajuda. Uma revisão das pesquisas sobre este tópico foi realizada e não revelou nenhuma associação entre falar sobre suicídio e comportamento suicida.

Mito#3: As taxas de suicídio atingem o pico durante o inverno.

Cento e treze estudos de diferentes países sobre a relação entre o auto inflingir de morte e as estações do ano questionam essa crença. O que se descobriu é que as taxas mais altas de suicídio ocorreram na primavera, seguidas pelo verão. Ou seja, o suicídio pode ocorrer a qualquer momento do ano e, por isso, precisamos estar sempre vigilantes, afinal a prevenção do suicídio é uma responsabilidade de todos.

Mito#4: A depressão é quase sempre a principal causa

Essa crença, amplamente aceita, pode levar as pessoas a evitar ou minimizar o risco de suicídio se a vítima não estiver deprimida. Porém, pesquisas acadêmicas mostraram que outros quadros estão relacionados ao comportamento suicida, como o uso de substâncias (17,6%), esquizofrenia (14,1%) e transtornos de personalidade (13,0%). Precisamos prestar atenção não apenas às pessoas que têm transtornos diagnosticáveis, pois não é necessário ter um deles para estar em risco de cometer o crime contra si mesmo.

O doutor Jan Luiz Leonardi reforça a importância de entender que esses fatores de risco não atuam de forma isolada, frequentemente eles se interconectam e potencializam, seja por “experiências de vida traumáticas, abuso ou negligência, transtornos psiquiátricos, ausência de apoio social, violência doméstica, impulsividade, perfeccionismo, histórico de bullying e humilhação”.

Segundo o especialista, a prevenção envolve uma abordagem multifacetada que inclui intervenções da saúde pública, medidas de promoção de qualidade de vida, cuidados com a saúde mental, educação sobre o assunto, diminuição do estigma em torno do suicídio e melhoria do acesso ao tratamento. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito e confidencial 24 horas por dia. Basta telefonar para o número 188. Além disso, é fundamental buscar ajuda de profissionais de saúde mental, como psicólogos e psiquiatras, que podem oferecer tratamento eficaz. Também existem guias que fornecem informações valiosas sobre o tema, como “Informando para Prevenir.

Sobre Jan Luiz Leonardi

Jan Luiz Leonardi é psicólogo, formado em Terapia Comportamental Dialética pelo Behavioral Tech, dos EUA, com mestrado em Psicologia Experimental pela PUC-SP e doutorado em Psicologia Clínica pela USP. É coordenador do Clube de Excelência em Psicologia Baseada em Evidências, que tem como foco transformar a qualidade da formação dos psicólogos do Brasil.

