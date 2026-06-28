Vereador de Americana teve aprovadas emendas ao projeto de lei das diretrizes orçamentárias; saúde, educação, segurança, esporte, cultura e lazer

O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma série de emendas ao projeto de Lei nº 52/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2027, que traça os princípios fundamentais que deverão ser observados na elaboração do orçamento do próximo ano.

Entre as emendas apresentadas pelo parlamentar estão propostas voltadas à ampliação da infraestrutura da saúde e da educação, com a previsão de construção de novas unidades básicas de saúde e creches em bairros como Jardim Mirandola, Parque Universitário, Jardim Pacaembu e Jardim da Balsa, entre outros.

O conjunto de propostas também contempla investimentos em esporte, cultura e lazer, incluindo a reforma e modernização de centros esportivos, centros comunitários e praças públicas, além da pavimentação de diversas vias do município.

O parlamentar propõe ainda a inclusão da construção de um novo quartel para o Corpo de Bombeiros de Americana. “O Corpo de Bombeiros presta um serviço essencial à nossa população e precisa de uma estrutura compatível com a importância do trabalho que realiza diariamente. Um novo quartel significa melhores condições de trabalho para os bombeiros e, principalmente, mais agilidade no atendimento das ocorrências e mais segurança para a população”, destaca Brochi.

As emendas foram aprovadas pelos vereadores em primeira discussão durante a sessão extraordinária de quinta-feira (25).