A medicina brasileira passa por uma das maiores transformações de sua história recente. O crescimento acelerado do número de profissionais, a evolução tecnológica, a popularização das redes sociais e a chegada da inteligência artificial estão mudando não apenas a forma de exercer a profissão, mas também o caminho para construir uma carreira médica sólida e sustentável.

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Para os médicos Felipe Carneiro e Natália Carneiro, fundadores e CEOs da Doctor 360, o aumento do número de profissionais no país exige uma nova mentalidade. Segundo eles, a medicina continua sendo uma profissão altamente valorizada, mas o mercado passou a demandar diferenciais que vão além do conhecimento clínico.

Se há alguns anos a formação técnica era suficiente para garantir diferenciação profissional, hoje os médicos enfrentam um cenário mais competitivo, no qual competências como posicionamento médico, relacionamento com pacientes, comunicação, gestão de consultório e construção de autoridade médica ganham cada vez mais relevância.

Medicina e médico trabalhando mais

“O médico trabalha cada vez mais, mas muitas vezes sem crescimento proporcional de renda ou qualidade de vida. O problema não é apenas quanto ele ganha, mas o modelo de negócio médico no qual está inserido para gerar essa renda”, afirma o radiologista Felipe Carneiro.



Segundo os especialistas, um dos maiores desafios enfrentados pelos médicos em início de carreira é justamente a transição entre a formação acadêmica e a realidade do mercado.

Embora as faculdades preparem os profissionais para o exercício clínico, muitas vezes temas como empreendedorismo, gestão, marketing ético, liderança, desenvolvimento de marca pessoal e estratégias de presença digital, incluindo SEO (Search Engine Optimization), que contribui para ampliar a visibilidade de conteúdos médicos em mecanismos de busca ficam de fora da formação tradicional.

Diante de um mercado mais competitivo e tecnológico, os especialistas acreditam que a conexão com aquilo que o médico entrega se tornará um dos ativos mais valiosos.

“Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que a principal habilidade que o médico precisa desenvolver para se destacar na carreira são as vendas. É você aprender a se conectar com a transformação que você gera com a sua entrega, seja com a sua consulta, com o seu programa de acompanhamento ou, até mesmo, com a sua palestra”, comenta a gastroenterologista Natália Carneiro.

A doutora ainda destaca que comunicar com clareza o valor que entrega aos pacientes não significa transformar a medicina em uma atividade comercial, mas sim tornar visível o impacto gerado por seu conhecimento e experiência. “Quando você entende o valor da transformação que você entrega, você aprende a comunicar esse valor. E se você não sabe se posicionar e não aprende a comunicar isso, você vai ser regulado pelo mercado. E num mercado com seiscentos mil médicos no Brasil isso será cada vez mais comoditizado”, diz.

Entre as mudanças que mais impactam o setor está o avanço da inteligência artificial. “A inteligência artificial será uma importante aliada na produtividade, na análise de informações e na eficiência dos processos. No entanto, competências humanas como empatia, escuta, raciocínio clínico e capacidade de criar vínculos continuarão sendo insubstituíveis”, afirma o Dr. Felipe.

Além da excelência técnica, fatores como experiência do paciente, gestão eficiente, construção de autoridade e fortalecimento da marca pessoal tendem a ganhar ainda mais importância nos próximos anos, especialmente para profissionais que desejam consolidar um consultório particular sustentável e competitivo.

Ao olhar para o futuro da profissão, os fundadores da Doctor 360 acreditam que os médicos que mais se destacarão serão aqueles capazes de unir excelência técnica, atualização constante, domínio tecnológico e um olhar apurado para a sua entrega. “A tecnologia será cada vez mais importante, mas os profissionais que conseguirão se diferenciar serão aqueles que souberem equilibrar inovação, conhecimento, relacionamento humano e visão estratégica para conduzir sua carreira médica”, concluem.

Doctor 360

A Doctor 360 é uma escola de empreendedorismo médico fundada em 2024, que nasceu da experiência prática de seus fundadores ao reconstruírem suas próprias carreiras na medicina. A empresa oferece programas de mentoria estratégica voltados a médicos especialistas que desejam estruturar consultórios privados, fortalecer seu posicionamento e conquistar mais autonomia profissional. Com metodologia validada em 26 especialidades e mais de 200 médicos formados em todo o Brasil e no exterior, a Doctor 360 integra gestão, estratégia, mentalidade e propósito. Seu foco é transformar médicos em protagonistas da própria trajetória, promovendo carreiras mais sustentáveis, previsíveis e alinhadas com seus valores.

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