Vereador de Americana teve aprovadas emendas ao projeto de lei das diretrizes orçamentárias; saúde, educação, segurança, esporte, cultura e lazer

O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma série de emendas ao projeto de Lei nº 52/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2027, que traça os princípios fundamentais que deverão ser observados na elaboração do orçamento do próximo ano.

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Entre as emendas apresentadas pelo parlamentar estão propostas voltadas à ampliação da infraestrutura da saúde e da educação, com a previsão de construção de novas unidades básicas de saúde e creches em bairros como Jardim Mirandola, Parque Universitário, Jardim Pacaembu e Jardim da Balsa, entre outros.

O conjunto de propostas também contempla investimentos em esporte, cultura e lazer, incluindo a reforma e modernização de centros esportivos, centros comunitários e praças públicas, além da pavimentação de diversas vias do município.

O parlamentar propõe ainda a inclusão da construção de um novo quartel para o Corpo de Bombeiros de Americana.

Nas palavras de Thiago Brochi

“O Corpo de Bombeiros presta um serviço essencial à nossa população e precisa de uma estrutura compatível com a importância do trabalho que realiza diariamente. Um novo quartel significa melhores condições de trabalho para os bombeiros e, principalmente, mais agilidade no atendimento das ocorrências e mais segurança para a população”, destaca Brochi.

As emendas foram aprovadas pelos vereadores em primeira discussão durante a sessão extraordinária de quinta-feira (25).

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