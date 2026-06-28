O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana está realizando, desde o início desta semana, um acompanhamento veterinário intensivo de Belo, um macaco-aranha-de-testa-branca (Ateles marginatus) com aproximadamente 40 anos de idade.

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O animal apresentou alteração de comportamento nos últimos dias e passou por uma série de avaliações clínicas para investigação do quadro de saúde.

Após observação da equipe técnica, Belo foi submetido a exames laboratoriais e de imagem, realizados com apoio do Hospital Veterinário da Faculdade de Americana (FAM), instituição parceira do Parque Ecológico. Os resultados apontaram um processo infeccioso pulmonar, e o animal iniciou imediatamente o tratamento recomendado pelos médicos-veterinários.

Atualmente, Belo permanece em uma área reservada do zoológico, preparada especialmente para garantir conforto e bem-estar durante o período de recuperação. O espaço conta com aquecimento e permite que ele permaneça acompanhado pela fêmea da espécie com a qual convive, reduzindo o estresse e favorecendo o acompanhamento diário realizado pela equipe.

A médica-veterinária do Parque Ecológico, Michelle Falcade Forti, explica que o monitoramento contínuo é fundamental, especialmente em animais idosos.

“Assim que identificamos a alteração comportamental, iniciamos o protocolo de avaliação clínica. Foram realizados exames de sangue e exames de imagem, que nos permitiram identificar o quadro e iniciar o tratamento adequado. O Belo segue sendo acompanhado diariamente e recebendo todos os cuidados necessários para sua recuperação”, destacou Michelle.

A diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano, ressaltou o trabalho permanente desenvolvido pela equipe em relação ao bem-estar animal.

“O Belo está no Zoo de Americana desde 2021 e é um dos animais mais idosos do nosso plantel. Ele veio do Zoo de Sorocaba, onde chegou em 1990 já adulto. O acompanhamento constante da nossa equipe permite identificar rapidamente qualquer alteração e adotar as medidas necessárias. Esse cuidado individualizado faz parte da rotina do Parque Ecológico e demonstra nosso compromisso com a saúde e a qualidade de vida dos animais sob nossos cuidados”, afirmou Silvia.

Zoo Americana

O Parque Ecológico de Americana mantém protocolos permanentes de medicina preventiva, monitoramento clínico e manejo especializado, garantindo assistência veterinária contínua a todos os animais do local.

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