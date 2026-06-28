A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando o conserto de vazamento e reparos na pavimentação asfáltica na rua Porto Rico, nas proximidades do nº 39, no bairro Parque das Nações.

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No documento, a parlamentar afirma que moradores procuraram seu gabinete para relatar sobre necessidade de conserto de vazamento e reparo asfáltico no local.

Fala Juliana

“O problema tem gerado riscos aos motoristas e pedestres, principalmente no período noturno devido à baixa visibilidade. Solicitamos também o reparo asfáltico completo para evitar acidentes e devolver a segurança aos moradores da região “, afirma Juliana

No documento, a vereadora pede ao setor competente que realize uma vistoria para a reparos, devido aos problemas de afundamento no asfalto gerados pelos vazamentos. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (30) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Jean Mizzoni pede implantação de postes inteligentes com câmeras, WiFi e 5G

O vereador Jean Mizzoni (Agir) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre locais, cronograma e critérios de implantação de postes inteligentes com câmeras, Wi-Fi e 5G no município.

No documento, o autor explica que a prefeitura abriu um processo de concorrência pública prevendo a contratação de empresa especializada para serviços relacionados à manutenção, modernização, cadastramento, adequação, remodelação e melhoria da iluminação pública, com operação e manutenção de sistema de telegestão.

De acordo com o parlamentar, no processo há um termo de referência com a previsão específica de infraestrutura urbana com poste de iluminação multiaplicações com dispositivos integrados, conhecido como poste inteligente. O equipamento deverá contar com luminária LED roteador Wi-Fi externo, câmera de videomonitoramento do tipo “Speed Dome”, monitor de vídeo colorido duplo para divulgação de conteúdos digitais, micro estação meteorológica, sensor de poluição sonora, caixa de áudio amplificada e estrutura projetada para futura instalação de antena e equipamento de celular 5G, além de dispositivos e sensores inteligentes.

Mizzoni também destaca que no documento também consta que a empresa contratada deverá elaborar o projeto técnico de implantação dos equipamentos considerando as condições ambientais de operação, a disponibilidade de infraestrutura de energia e o acesso à banda larga dos locais definidos pela prefeitura.

Diante dessas informações o parlamentar aponta que a instalação desses equipamentos pode trazer benefícios à população, porém demonstra preocupação referente ao acesso de bairros periféricos a esses dispositivos. “A modernização da iluminação pública é uma medida positiva, mas precisa chegar aos bairros com transparência, planejamento e critérios objetivos, especialmente em regiões com maior demanda por segurança, grande circulação de pessoas, presença de equipamentos públicos e histórico de problemas relacionados à iluminação, vandalismo ou furtos”, afirma.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (30). Se aprovado será encaminhado ao poder executivo para resposta.

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