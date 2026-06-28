Evento esportivo acontece até outubro, reunindo mais de 3 mil estudantes

Mais – A Prefeitura de Nova Odessa realizou, na manhã de quarta e quinta (24 e 25/06), a entrega de medalhas dos Jogos Escolares 2026 aos alunos dos 2º e 3º anos de mais quatro escolas municipais: Profª Almerinda Delegá Delben, Vereador Osvaldo Luiz da Silva, Profª Alvina Maria Adamson e Profª Augustina Adamson Paiva.

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A solenidade, que contemplou os estudantes pelas disputas nas modalidades de bola-boliche, queimada e vôlei gigante, contou com a presença do secretário e do adjunto de Educação, Luiz Miguel Garcia e Vagner Santos, respectivamente.

O evento esportivo da rede municipal de ensino acontece de junho a outubro, reunindo mais de 3 mil alunos. Assim como na edição anterior, os Jogos Escolares deste ano foram organizados respeitando as especificidades de cada faixa etária e promovendo desde atividades motoras lúdicas até competições com caráter formativo e esportivo.

Para o professor Roger Prado, organizador dos Jogos Escolares, a cada edição o evento vem se consolidando como a maior celebração esportiva da rede pública municipal. “A gente fica muito feliz em reunir os estudantes nessas atividades. Além de integrar os alunos, os Jogos Escolares mostram o quanto o esporte é fundamental na vida das crianças. Do início das disputas até a premiação, é sempre gratificante”, diz.

Educação Infantil: circuitos motores

A participação das crianças da Educação Infantil está programada para o mês de outubro, entre os dias 01 e 29, com a realização de circuitos motores que estimulam o desenvolvimento psicomotor de forma lúdica e inclusiva. Nessa faixa etária não há eliminatórias. Todos os participantes receberão medalhas de participação, valorizando o esforço e a experiência coletiva.

2º e 3º anos: bola-boliche, queimada e vôlei gigante

Para os alunos do 2º e 3º ano do Ensino Fundamental, as disputas tiveram início dia 18 de junho e se estendem até 2 de julho, nas modalidades de bola-boliche, queimada e vôlei gigante. Também nessa categoria todos os participantes são premiados com medalhas.

4º e 5º anos: câmbio, futsal e handebol

A etapa mais competitiva dos Jogos Escolares 2026 reúne os alunos do 4º e 5º ano nas modalidades de câmbio (vôlei adaptado), futsal e handebol, tanto no período da manhã quanto à tarde. Os jogos de primeira fase tiveram início em 10 de junho e vão até 29 de julho. As semifinais estão previstas para os dias 6 e 13 de agosto, no Ginásio Santa Rosa, e a grande final acontece no dia 20 de agosto, também no Santa Rosa. Nesta fase, apenas os finalistas recebem medalhas, e será concedido o Troféu Eficiência às escolas campeãs gerais dos períodos da manhã e da tarde.

Atletismo mais inclusão

Em agosto, estão programadas as provas de atletismo. Dia 27, as atividades acontecem na EMEB Prefeito Simão Welsh e, no dia 28, tem atletismo PCD na sede da APAE, reforçando o compromisso da Administração Municipal com a inclusão e a diversidade.

Sobre os Jogos Escolares de Nova Odessa

Os Jogos Escolares são realizados anualmente pela Prefeitura de Nova Odessa, envolvendo todas as escolas municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental. As partidas acontecem em diferentes ginásios e quadras da cidade, sempre com acompanhamento de professores e coordenadores.

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