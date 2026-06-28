O Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 1.093 vagas de emprego ao trabalhador (a) a partir de segunda-feira (29). São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação.

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Os interessados devem enviar e-mail para [email protected], colocando no assunto o nome da vaga pleiteada e no corpo do e-mail os dados: nome completo, CPF, RG e currículo ou presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou aplicativo Carteira de Trabalho Digital).

O atendimento do setor é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone (19) 3499.1015. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Confira as vagas disponíveis:

Vagas para analfabeto

Motorista carreteiro.

Vagas para alfabetizado em Santa Bárbara

Açougueiro(a), Ajudante de Açougue, Ajudante de Cozinha, Ajudante de Eletricista, Ajudante de Limpeza, Ajudante de Marcenaria, Ajudante de Produção, Ajudante de Serviços Gerais, Ajudante Geral, Ajudante Geral (Obras), Ajudante Geral/Aprendiz, Ajudante Geral/Produção, Ajudante/Servente de Obras, Almoxarife Júnior, Atendente, Auxiliar de Açougue, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Produção, Auxiliar de Sala de Pano, Auxiliar de Serviços Gerais, Balconista, Balconista de Açougue, Balconista de Frios,

Balconista de Padaria, Caldeireiro, Carpinteiro(a), Chapeiro, Confeiteiro(a), Corretor(a), Cortador(a), Costureiro(a), Cozinheiro(a), Cozinheiro(a) Industrial, Cozinheiro(a) Sênior, Embalador, Empregado(a) Doméstico(a), Esmerilhador/Rebarbador, Expedidor, Faxineiro, Lavador de Veículos, Meio Oficial de Cozinha, Motoboy, Operador(a) de Caixa, Operador(a) de Central de Reciclagem, Operador(a) de Injetora, Operador(a) de Loja, Operador de Cartonagem C, Operador de Loja – Hortifrúti, Operador de Roçadeira, Operador de Varredeira, Padeiro(a), Pedreiro(a), Rebarbador, Repositor(a), Repositor(a) de Hortifrúti, Repositor de Mercearia, Salgadeiro (a), Servente de Obras, Tecelão, Vendedor(a) Interno(a), Vigia, Zelador.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Ajudante de Açougue, Ajudante de Carga e Descarga, Ajudante de Cozinha, Ajudante de Motorista, Ajudante de Produção, Ajudante Geral, Ajudante Mecânico, Alimentador de Linha de Produção, Assessor(a) de Atendimento, Atendente, Atendente Balconista, Auxiliar de Estoque, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Transportes, Balconista de Rotisseria, Conferente, Consultor(a) de Vendas, Costureiro(a), Cozinheiro(a),

Dobrador de Chapas, Encarregado de Obras, Enfestador/Cortador de Tecidos, Enrolador de Tecido Cru, Faxineiro, Jardineiro, Jovem Aprendiz, Marceneiro, Meio Oficial de Cozinha, Montador(a) de Móveis, Operador(a) de Loja, Operador de Escavadeira, Operador de Produção, Operador de Produção (Prensa/Embalagem), Operador de Tecido Acabado, Pedreiro(a), Revisor(a), Serralheiro Artístico, Supervisor de Produção, Trabalhador de Piquete, Trabalhador Rural, Vendedor(a), Vendedor(a) de Móveis.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Almoxarife, Assistente de Logística, Assistente de Oficina, Assistente de PCP, Assistente de Vendas, Assistente Técnico, Atendente de Loja, Atendente de Vendas, Atendente I, Atendente Repositora, Auxiliar Administrativo(a), Auxiliar de Açougue, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Estoque, Auxiliar de Expedição, Auxiliar de Logística, Auxiliar de Produção, Auxiliar de Recebimento/Expedição, Auxiliar de Serviços Gerais (Limpeza), Caixa/Atendente, Consultor(a) Comercial II, Consultor(a) Comercial de Cursos, Consultor(a) de Vendas, Desenhista,

Estoquista, Estoquista/Repositor, Fiscal de Caixa, Funileiro Industrial, Instalador de Sistema de Segurança, Jovem Aprendiz, Montador, Motorista Carreteiro, Oficial de Manutenção, Oficial de Obras, Operador(a) de Caixa, Operador(a) de Cremalheira, Operador(a) de Loja, Operador(a) de Tratamento de Superfície, Operador de Adonização/Acabamento, Operador de Injetora, Operador de Máquinas, Operador de Produção/Ajudante de Solda, Operadora de Caixa, Pintor(a) Industrial, Promotor(a) de Vendas, Repositor(a) de Empório, Repositor(a) de Mercearia, Repositor de Frios, Serralheiro, Servente, Serviços Gerais – Confecção, Subencarregado(a) de Açougue, Subencarregado(a) de Hortifrúti, Subencarregado(a) de Loja, Subgerente, Vendedor(a), Vendedor(a) Externo(a), Vendedor(a) Interno/Externo, Vistoriador(a) Veicular.

Vagas que exigem cursos:

Ajudante de máquina: curso de operador de polivalente, Atendente de balcão: curso técnico em enfermagem ou farmácia, Coordenador (a) de Pátio: curso técnico em logística, manutenção ou meio ambiente, Eletricista: curso de elétrica, Eletricista: curso de NR10 e NR35, Eletricista: curso de eletroeletrônica ou mecatrônica, Empilhadeirista: curso de operador de empilhadeira, Encarregado de produção: curso técnico em logística, manutenção ou meio ambiente, Ferramenteiro: curso na área, Gerente de Operações: curso técnico em logística, Mecânico: curso de mecânica, Mecânico de manutenção: curso de mecânico de manutenção, Motorista: Necessário curso de transporte de passageiros,

Motorista de micro-ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de Van: curso de transporte de passageiros, Operador (a) de empilhadeira: curso de operador de empilhadeira, Operador (a) de torno CNC: curso de op. torno CNC comando, Operador de CNC: curso de CNC, Operador de Grua: Curso na área, Operador de máquinas convencionais – torno: curso na área, Operador de torno convencional: curso de torneiro mecânico, Programador de automação: curso técnico em automação industrial ou área correlata, Programador e operador de usinagem CNC: curso na área, Soldador: curso de solda,

Técnica de enfermagem: curso técnico em enfermagem, Técnico de laboratório/Eletrônico, curso na área, Técnico eletrônico/Mecânico: curso na área, Técnico mecânico/ eletrônico: curso eletrônico, mecatrônico, Técnico de planejamento e controle de produção, Técnico elétrica: curso de elétrica ou mecatrônica,Topógrafo: curso na área, Torneiro mecânico: curso na área.

Vagas para graduação:

Analista de Marketing, Analista Fiscal, Auxiliar de Design Gráfico, Auxiliar de Recursos Humanos, Coordenador(a) de Restaurante, Engenheiro de Automação, Estagiário(a) Contábil, Estagiário(a) de Departamento Pessoal, Estagiário(a) de Engenharia Civil, Gerente de Restaurante, Vendedor Autônomo.

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