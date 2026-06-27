Lauana Prado e Tati Dias reuniram familiares e amigos mais próximos neste sábado (27) para um pré-wedding intimista no litoral norte de São Paulo.

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O encontro marcou o início das celebrações do casal, que oficializa a união neste domingo (28).

A recepção foi dedicada ao encontro com padrinhos e madrinhas, em um momento especial de celebração e afeto com pessoas que fazem parte da história das duas. Para a ocasião, Lauana escolheu um look assinado por Isadora Barbozza, complementado por joias de Paulo Teixeira.

Lauana Prado grávida e feliz

O casamento acontece em uma fase especialmente significativa para a família. Grávida de quase oito meses de Dom, seu primeiro filho, Lauana vive a expectativa da maternidade ao lado de Tati e de Bento, filho de Tati, que completa essa história de amor que ganha um novo capítulo neste fim de semana.

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