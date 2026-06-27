Depois de compartilhar com o público, faixa a faixa, um repertório que reflete sua vivência espiritual, Luiza Possi lança nesta sexta-feira, 26 de junho, o EP completo Quero Conhecer Jesus. O trabalho reúne seis canções que fazem parte da jornada de fé da artista e chega às plataformas digitais tendo a releitura de “Eu Navegarei” como destaque deste lançamento.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Conhecida por atravessar gerações no repertório cristão, “Eu Navegarei” ganha uma interpretação delicada e intimista na voz de Luiza. Composta por Azmaveth Carneiro da Silva, a canção completa o projeto reforçando a proposta que conduziu todo o trabalho: compartilhar músicas que fazem parte da história da artista e que carregam mensagens de esperança, entrega e conexão com Deus.

“Esse projeto nasceu de forma muito verdadeira. São canções que me acompanham há muitos anos e que fizeram parte de momentos importantes da minha vida. Poder gravá-las e dividir isso com o público foi uma experiência muito especial”, afirma a cantora.

Ao longo dos últimos meses, Luiza lançou gradualmente as faixas “Quero Conhecer Jesus”, e “A Casa É Sua”, construindo uma narrativa que une música, espiritualidade e propósito. Agora, reunidas em um único lançamento, as seis canções consolidam uma fase marcada pela busca por significado e pelo desejo de compartilhar sua fé de forma genuína.

Com mais de 25 anos de carreira, Luiza Possi vive um momento de renovação artística e pessoal. Reconhecida como uma das grandes vozes da música brasileira, a cantora encontrou no repertório de Quero Conhecer Jesus uma maneira natural de traduzir ao público experiências que passaram a ocupar um espaço central em sua vida.

Confira o tracklist do álbum:

Quero Conhecer Jesus A Casa É Sua É Ele Porque Ele Vive A Ele a Glória Eu Navegarei



Sobre Luiza Possi

Cantora, compositora, empresária, apresentadora e palestrante, Luiza Possi construiu, ao longo de mais de duas décadas, uma das trajetórias mais sólidas e respeitadas da música brasileira. Nascida no Rio de Janeiro, iniciou sua carreira ainda na adolescência, influenciada pelos pais e cercada por música desde cedo. Foi nesse ambiente que desenvolveu a personalidade artística que a tornaria uma das vozes mais marcantes da MPB e do pop nacional.

Em 2001, aos 17 anos, ganhou projeção nacional ao gravar seu primeiro álbum, “Eu Sou Assim”. O trabalho revelou sucessos como “Dias Iguais”, “Eu Sou Assim” e “Tudo Que Há de Bom”, conquistando rapidamente o público e as rádios de todo o país. A faixa-título foi escolhida como tema da novela Mulheres Apaixonadas, exibida pela TV Globo, ampliando ainda mais sua visibilidade e consolidando seu nome entre os grandes talentos da nova geração.

Em 2006, com o lançamento de “Escuta”, Luiza reafirmou sua maturidade artística. O álbum trouxe composições como “Seu Nome” e “Adeus, Menino”, evidenciando sua profundidade como intérprete e compositora. O projeto foi celebrado por público e crítica e rendeu suas primeiras indicações ao Grammy Latino, nas categorias de Melhor Artista Revelação, Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro e Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.

Ao longo da carreira, Luiza soma mais de 200 canções lançadas entre álbuns de estúdio, projetos ao vivo, EPs e singles. Com milhões de cópias vendidas e diversos prêmios nacionais no currículo, como o Prêmio Tim de Música e o Prêmio Multishow de Música Brasileira, ela mantém uma presença constante e relevante na indústria.

Recente, lançou o álbum “É Só o Amor”, projeto que reforça sua interpretação intensa. Entre os destaques, está também o lançamento de um single em parceria com Péricles, encontro que une duas grandes vozes da música brasileira em uma colaboração potente e sensível.

Sua versatilidade também se estende à televisão. Como técnica do The Voice Brasil e colunista do Encontro com Fátima Bernardes, demonstrou carisma, domínio artístico e capacidade de comunicação com diferentes públicos.

Multifacetada, Luiza Possi transita entre palcos, negócios e projetos autorais. Como empresária, conduz sua carreira com visão estratégica. Como palestrante e escritora, compartilha experiências e aprendizados, inspirando sua audiência com autenticidade.

Leia + sobre diversão e arte