Trabalho faz parte de revitalização geral na área. Outros espaços públicos também foram contemplados na semana com zeladoria

Equipes da Prefeitura de Hortolândia concluíram a limpeza em uma área verde no Monte Sinai, próximo das obras de construção das 152 unidades habitacionais em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo). No local, foram retirados, com escavadeira, lixo e entulho descartados irregularmente. A ação faz parte do mutirão de reestruturação e revitalização geral que acontece na região, com trabalho intensificado pela Administração Municipal desde 2022.

De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, além do Monte Sinai, nesta semana, outros espaços públicos receberam serviços de limpeza, zeladoria e poda do mato. O serviço continua na área de preservação permanente entre o Jardim Boa Esperança e o Recanto do Sol.

Também receberam o trabalho a Praça do Roxo (Jd. Nossa Senhora Auxiliadora), o entorno da lagoa do Jardim Amanda, o Parque Socioambiental Lago da Fé, inclusive com a retirada de plantas aguapés do espelho d’água, praças da região central e o Parque Socioambiental Renato Dobelin, o canteiro central da avenida Santana, Praça A Poderosa (Jd. Rosolém) e áreas verdes dos jardins Nova Europa, Novo Ângulo e Primavera.

PEVs

A Prefeitura possibilita o descarte regular e gratuito de materiais como móveis velhos e restos de construção civil em um dos 13 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), localizados em diferentes regiões. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, responsável pela parte operacional destes dispositivos, em 2025, 94.817 passaram pelos PEVs para descartar corretamente os materiais.