Município debate ações voltadas à prevenção de enchentes, queimadas e outros efeitos que poderão ser provocados pela intensificação do fenômeno

Secretários e representantes da Prefeitura de Nova Odessa participaram, nesta terça-feira (23/06), de uma reunião técnica para discutir medidas voltadas ao enfrentamento dos eventos climáticos extremos que estão sendo previstos por especialistas caso se confirme a persistência das condições de El Niño.

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A reunião contou com a presença do vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho; do presidente da Coden, Rean Gustavo Sobrinho; do secretário de Meio Ambiente, Parques e Jardins, Rafael Brocchi; do secretário de Obras e Planejamento Urbano, Gustavo Valente; do secretário de Assuntos Jurídicos, Guztavo Zuccato; e do coordenador da Defesa Civil, Vanderlei Vanag.

O objetivo foi compartilhar experiências e discutir estratégias que poderão ser adotadas pelo município diante de situações como chuvas intensas, estiagens prolongadas, ondas de calor e queimadas.

O El Niño caracteriza-se pelo aquecimento anômalo das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, o que influencia as condições climáticas em diferentes partes do planeta. Especialistas indicam mais de 95% de chance de ocorrência e persistência do fenômeno ao longo dos próximos meses.

Reunião em Nova Odessa

Na reunião desta terça-feira, foram debatidas ações relacionadas à drenagem urbana, monitoramento de áreas de risco, preservação ambiental, manutenção da arborização urbana e fortalecimento da atuação da Defesa Civil.

As discussões servirão de base para a avaliação de novas medidas que poderão ser incorporadas aos protocolos municipais de prevenção e adaptação às mudanças climáticas, tanto para períodos de calor extremo quanto para episódios de chuvas intensas.

O vice-prefeito Mineirinho destacou a importância da parceria entre as secretarias para um planejamento de ações que seja eficaz e possa proteger a população. “Os eventos climáticos extremos são uma realidade cada vez mais presente e o município precisa estar preparado para ampliar sua capacidade de resposta”, afirmou.