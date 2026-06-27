A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para o Edital de Chamamento Público de Credenciamento de Empreendedores da Rede Gastronômica 2026. A iniciativa é destinada a empreendedores do setor de alimentação e bebidas interessados em participar da área gastronômica dos eventos e ações promovidos ou apoiados pelo Município.

O credenciamento tem como objetivo fortalecer a gastronomia local e regional, fomentar a economia criativa, incentivar o empreendedorismo e ampliar as oportunidades de geração de trabalho e renda durante a programação cultural e turística da cidade. Além disso, o edital busca garantir organização, transparência e diversidade na composição das áreas gastronômicas dos eventos.

Podem participar pessoas jurídicas com estabelecimento comercial ou atuação como ambulantes, desde que atendam às exigências legais e sanitárias previstas no edital. Estão aptos ao credenciamento empreendedores dos segmentos de ambulante, autônomo, food truck e estabelecimentos gastronômicos.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.culturasbo.com/editais, no período de 23 de junho de 2026 a 22 de maio de 2027, mediante preenchimento do formulário eletrônico e envio da documentação exigida.

O credenciamento terá vigência até 20 de junho de 2027, permitindo que os empreendedores habilitados sejam convocados, conforme a necessidade e as características de cada evento, respeitando critérios como ordem cronológica de inscrição, segmentação dos serviços, sistema de rodízio e diversidade gastronômica.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo priorizará a valorização dos empreendedores locais, sendo que a composição das áreas gastronômicas deverá contar, preferencialmente, com 75% de participantes sediados em Santa Bárbara d’Oeste e 25% de empreendedores de outros municípios, conforme disponibilidade de inscritos.

Além da oportunidade de comercialização, os participantes deverão atender às normas de segurança, higiene, vigilância sanitária e organização estabelecidas no edital, garantindo qualidade no atendimento ao público e o bom funcionamento dos eventos.

Edital em Santa Bárbara

O edital completo, a relação de documentos necessários e o formulário de inscrição estão disponíveis em www.culturasbo.com/editais. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3455-7000.

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