Com brinquedão, comandas individuais e estrutura pronta, restaurantes passam a ser alternativa para aniversários, confraternizações e eventos.

O desejo de celebrar (comemorar) momentos especiais em família permanece o mesmo. O que vem mudando é a forma como essas comemorações acontecem.

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Entre os custos crescentes das festas tradicionais, a correria da rotina e a busca por formatos mais práticos, muitas famílias têm procurado alternativas que permitam comemorar aniversários e outras datas especiais sem abrir mão do que realmente importa: reunir pessoas queridas e proporcionar momentos felizes para as crianças.

Esse comportamento tem ganhado força na Região Metropolitana de Campinas (RMC), impulsionando a procura por restaurantes preparados para receber grupos, especialmente aqueles que oferecem espaço infantil integrado. A combinação de um ambiente seguro, lazer para as crianças e formatos flexíveis de consumo tem atraído famílias que buscam comemorações mais práticas, personalizadas e adaptadas ao seu perfil e orçamento.

No Mania de Churrasco! Prime Steak & Burger do Shopping ParkCity Sumaré, esse movimento levou à criação de um formato exclusivo para aniversários, confraternizações e eventos corporativos, com um canal de atendimento dedicado, opções personalizadas e maior flexibilidade na organização das comemorações. O mesmo modelo também está disponível na unidade do Shopping Parque das Bandeiras, em Campinas.

Diferenciais além das comemorações

Um dos principais diferenciais é o brinquedão exclusivo integrado ao restaurante, permitindo que as crianças aproveitem a comemoração juntas enquanto pais, familiares e convidados desfrutam do encontro com mais tranquilidade. O restaurante também possibilita a contratação de parceiros para atrações complementares, como pintura facial e apresentação de mágica.

Outro destaque é a flexibilidade da organização. Enquanto muitos modelos tradicionais trabalham com pacotes fechados e número mínimo de convidados, no Mania de Churrasco os grupos podem optar por comandas individuais ou compartilhadas, permitindo que cada comemoração seja organizada de acordo com o número de participantes, o perfil dos convidados e o orçamento disponível. Dessa forma, a família anfitriã não precisa necessariamente concentrar todos os custos da celebração.

Entre as opções disponíveis, por exemplo, é possível montar um cardápio previamente definido para grupos com até 140 pessoas. Num formato para dez pessoas, com Cheeseburger Angus de 150 g, batata frita e bebida, parte de aproximadamente R$ 409, já incluindo toda a estrutura do espaço e o acesso ao brinquedão durante a comemoração.

Além disso, as famílias podem levar o próprio bolo de aniversário, contratar o bolo por meio de parceiros indicados e personalizar o ambiente com balões, criando um clima de festa de forma prática e acessível.

A proposta oferece uma alternativa para quem deseja reunir amigos e familiares sem a necessidade de contratar toda a estrutura de um evento tradicional, mantendo o foco na convivência, na experiência e na criação de boas lembranças.

A localização dentro dos shopping centers também contribui para a praticidade, oferecendo estacionamento, segurança, acessibilidade e infraestrutura completa, reduzindo diversas preocupações normalmente associadas à organização de uma comemoração.

Segundo a gerente da unidade, Caroline Ketlen Soares, a procura reflete uma mudança de comportamento observada nos últimos anos.

“Temos percebido que muitas famílias procuram formas mais flexíveis de celebrar. O que realmente importa para a maioria delas é proporcionar um momento especial para as crianças e reunir pessoas queridas. Quando os pequenos estão brincando e os adultos conseguem relaxar e aproveitar a companhia uns dos outros, a comemoração já cumpriu seu papel. No fim, o que fica na memória não é o tamanho da festa, mas os momentos vividos com amigos e familiares.”

Serviço de Reservas para Eventos

Unidades: Shopping ParkCity Sumaré e Shopping Parque das Bandeiras (Campinas)

Contato para reservas: WhatsApp e telefone: (19) 99541-0223.

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