Um homem que deu tiros pro ar no meio da rua em Santa Bárbara d’Oeste acabou detido na madrugada deste sábado. Um amigo dele também se deu mal. A Guarda Civil Municipal (GCM) de Santa Bárbara d’Oeste prendeu dois homens por envolvimento em disparos de arma de fogo em via pública e porte ilegal de arma de fogo.

Uma equipe da GCM realizava patrulhamento pelo bairro Cidade Nova, por volta da 1 hora, quando ouviu disparos de arma de fogo. Ao questionarem uma moradora que estava nas proximidades, os guardas foram informados de que os suspeitos haviam seguido pela via e que um deles, de maior estatura, havia entregue um objeto ao outro homem.

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Durante as buscas, os dois indivíduos foram localizados. Um deles estava com uma pistola Taurus calibre 9 mm em mãos. Os guardas deram ordem para que a arma fosse imediatamente solta e realizaram a abordagem.

Com P.C.B., de 46 anos, pintor e morador de Americana, foi apreendida a pistola carregada, além de munições intactas.

Também foram localizadas duas cápsulas deflagradas no local. Já com I.M.S., de 46 anos, soldador, morador de Santa Bárbara d’Oeste, foram encontrados quatro cartuchos do mesmo calibre no bolso da calça.

Dando tiros

Questionado sobre os fatos, I.M.S. relatou que havia discutido com outra pessoa e efetuado disparos para o alto. Em seguida, entregou a arma a P.C.B. e teria pedido que ele também efetuasse disparos.

Segundo o relato, P.C.B. recebeu a arma, mas afirmou que não sabia manuseá-la e não chegou a atirar.

Na residência de I.M.S., a equipe localizou ainda três carregadores de pistola. Ao todo, foram apreendidos 34 cartuchos intactos, duas cápsulas deflagradas e a arma de fogo.

Os dois homens foram conduzidos ao plantão policial, onde a autoridade de polícia judiciária ratificou a prisão em flagrante. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.

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