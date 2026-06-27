As ações desenvolvidas pela Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, seguem consolidando o município como uma das principais referências regionais na geração de oportunidades e no fortalecimento da economia local. Levantamento realizado pelo Departamento de Economia da Secretaria, com base em dados da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), aponta que Sumaré registrou, em abril de 2026, a menor taxa de desemprego da Região do Polo Têxtil (RPT) e a terceira menor entre os 20 municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Com taxa estimada de desemprego de apenas 3,661%, Sumaré ficou atrás apenas de Monte Mor (2,084%) e Cosmópolis (3,236%). O resultado posiciona o município em destaque no cenário regional, com índice significativamente inferior à média da RMC, de 6,505%, e também abaixo da taxa nacional de desemprego de 5,8%, divulgada pelo IBGE para o trimestre móvel encerrado em abril de 2026.

Os dados demonstram ainda a robustez do mercado de trabalho sumareense. Em abril de 2026, a População Economicamente Ativa (PEA) do município foi estimada em 276.209 pessoas, das quais 266.098 encontravam-se ocupadas, resultando em uma expressiva taxa de ocupação de 96,339%.

O desempenho, segundo a pasta, evidencia a elevada capacidade da economia local em absorver mão de obra e gerar oportunidades, consolidando Sumaré como uma das economias mais dinâmicas da Região Metropolitana de Campinas e da Região do Polo Têxtil.

A análise da evolução dos indicadores entre janeiro e abril de 2026 demonstra que o município manteve uma trajetória consistente de fortalecimento do mercado de trabalho. Durante o período, Sumaré apresentou baixos índices de desemprego, elevados níveis de ocupação e forte capacidade de inserção da população economicamente ativa nas atividades produtivas.

De acordo com a administração, o desempenho reflete o dinamismo dos setores econômicos locais e a efetividade das políticas públicas voltadas à geração de emprego, qualificação profissional, atração de investimentos e incentivo ao empreendedorismo.

Contexto regional

No contexto regional, os resultados tornam-se ainda mais expressivos quando comparados aos indicadores da Região Metropolitana de Campinas. Em abril de 2026, a RMC contabilizou uma População Economicamente Ativa de 2.657.494 pessoas, das quais 2.484.626 encontravam-se ocupadas, resultando em taxa de ocupação de 93,495%. A taxa de desemprego regional foi estimada em 6,505%.

Comparativamente, Sumaré apresentou taxa de ocupação superior à média regional e desemprego aproximadamente 44% menor que o observado na RMC, evidenciando a competitividade e a capacidade de geração de oportunidades do município.

Os resultados positivos alcançados, de acordo com a prefeitura, não afastam o compromisso da administração municipal com a ampliação da formalização do trabalho. A Prefeitura segue investindo em políticas públicas que estimulem a geração de empregos com carteira assinada, o fortalecimento dos pequenos negócios e a atração de novas empresas para o município.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que os indicadores refletem a força da economia local e o trabalho desenvolvido para fortalecer o ambiente de negócios. “Estar entre as cidades com menor desemprego da Região Metropolitana de Campinas demonstra que Sumaré está no caminho certo. Seguiremos trabalhando para atrair investimentos, apoiar os empreendedores e ampliar as oportunidades para a nossa população. Nosso objetivo é construir uma cidade cada vez mais forte economicamente e com mais qualidade de vida para os trabalhadores”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou que os números comprovam a capacidade do município em gerar desenvolvimento econômico com inclusão social. “Os indicadores demonstram que Sumaré possui uma economia diversificada e capaz de gerar oportunidades para milhares de trabalhadores. O fortalecimento da atividade econômica é fundamental para garantir mais emprego, renda e qualidade de vida para a população”, destacou.

Já o secretário do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, enfatizou a importância do acompanhamento permanente dos indicadores e das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico. “A terceira menor taxa de desemprego da RMC e a menor da Região do Polo Têxtil confirmam a relevância econômica de Sumaré e demonstram a efetividade das ações desenvolvidas pela administração municipal. Continuaremos investindo na qualificação profissional, na intermediação de mão de obra, no fortalecimento do empreendedorismo e na atração de novos empreendimentos para ampliar ainda mais as oportunidades de emprego formal”, declarou.