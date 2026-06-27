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Nesta terça-feira (24), a Polícia Civil de São Paulo resgatou 141 animais (entre eles 136 gatos e 5 cães ) durante uma operação em um gatil clandestino na zona leste da capital. Segundo a investigação, os animais viviam em condições de maus-tratos e superlotação. Uma mulher foi presa em flagrante.

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No local, também foram encontrados medicamentos veterinários e um centro cirúrgico que funcionava sem autorização, além de indícios de reprodução e comercialização irregular dos animais.

O caso reacende o debate sobre criadouros clandestinos e os riscos envolvidos na compra de animais sem origem comprovada, especialmente em situações em que o apelo por “animais de raça” pode mascarar práticas de exploração e negligência.

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