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Nesta terça-feira (24), a Polícia Civil de São Paulo resgatou 141 animais (entre eles 136 gatos e 5 cães ) durante uma operação em um gatil clandestino na zona leste da capital. Segundo a investigação, os animais viviam em condições de maus-tratos e superlotação. Uma mulher foi presa em flagrante.
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No local, também foram encontrados medicamentos veterinários e um centro cirúrgico que funcionava sem autorização, além de indícios de reprodução e comercialização irregular dos animais.
O caso reacende o debate sobre criadouros clandestinos e os riscos envolvidos na compra de animais sem origem comprovada, especialmente em situações em que o apelo por “animais de raça” pode mascarar práticas de exploração e negligência.
Da emergência a adoção: veterinário narra casos reais e retrata a complexidade da relação entre humanos e pets
Com mais de 10 anos de atuação, Victor Soares apresenta uma história sobre cuidado, negligência, conexão emocional e os bastidores da medicina veterinária no livro “Não era passeio, era consulta”
No fim de um plantão exaustivo, uma husky siberiano de nove meses chega ao hospital veterinário em estado crítico após uma sequência de convulsões. A canina, chamada Loba, mal conseguia reagir aos procedimentos, enquanto o tutor demonstrava pressa para encerrar o caso. É a partir dessa cena de que o médico veterinário Victor Soares inicia a narrativa de Não era passeio, era consulta, livro publicado pela Editora Rua do Sabão, que transforma experiências reais da profissão em reflexões sobre vínculo, negligência e responsabilidade afetiva com os animais.
Ao unir memória autobiográfica, bastidores hospitalares e análise social, o autor apresenta a relação entre humanos e animais sob o ponto de vista de quem convive diariamente com emergências, eutanásias e decisões difíceis.
Enquanto o narrador enfrenta o esgotamento emocional causado pela profissão, a protagonista de quatro patas reage aos traumas acumulados por uma criação negligente.
Por meio de tropes literárias como found family, segunda chance e conexão entre humano e animal nos tempos atuais, Victor Soares descreve a recuperação de Loba após sua família desistir dela, entrelaçando à narrativa ensaios, relatos e histórias de outros pacientes que foram marcantes na sua carreira.
Situações comuns na rotina veterinária, que raramente aparecem fora do consultório, também são discutidas na obra, entre elas o peso das decisões clínicas, a pressão emocional sobre os profissionais e a chamada “fadiga por compaixão”, condição causada pelo contato constante com sofrimento e perdas. O escritor ainda traz para o debate assuntos muito importantes para a criação de cães e gatos, como obesidade animal, luto, compreensão da natureza animal e evidencia a importância do cuidado e do amor aos bichos de estimação.
Gatos e literatura veterinária
Esta obra inaugura um novo olhar sobre a literatura veterinária no Brasil […] o autor nos conduz pelos meandros da medicina veterinária moderna, explorando temas cruciais como a crescente humanização dos pets, os dilemas éticos da profissão e as profundas transformações na relação entre tutores e animais no período pós-pandemia. Cada capítulo equilibra com maestria o drama real dos casos clínicos com reflexões perspicazes sobre comportamento animal, antropomorfização e os desafios contemporâneos do cuidado com nossos companheiros de quatro patas, descreve Juliana Cunha, crítica literária que assina a orelha da obra.
Em Não era passeio, era consulta, o autor mostra como o cuidado com os animais vai muito além do afeto: exige responsabilidade emocional, limites e empatia. Ao acompanhar a trajetória de Loba, o leitor é convidado a refletir sobre temas fundamentais para a criação de cachorros e gatos, como: adoção responsável, finitude, respeito e compreensão da natureza dos bichos, além dos riscos de transformá-los em projeções humanas. Com casos tão impactantes quanto reais, este livro amplia o debate sobre a criação dos companheiros de quatro patas de forma inédita, e reforça como vínculos podem transformar não apenas a vida dos pets, mas também das pessoas ao redor deles.
Ficha técnica:
Título: Não era passeio, era consulta
Subtítulo: Um veterinário no centro da relação humano-animal
Autor: Victor Soares
Editora: Rua do Sabão
ISBN/ASIN:978-65-5245-044-9
Gênero: autoficção
Número de páginas: 150
Preço: R$ 68,90
Onde encontrar: Amazon
Sobre o autor: Victor Soares é médico veterinário formado pela UNESP de Jaboticabal, pós-graduado em Oncologia de cães e gatos e tem mais de dez anos de atuação clínica.
Sócio-proprietário do hospital veterinário Vet Domus, construiu sua trajetória profissional no atendimento de cães e gatos, com experiência em emergências, internação e rotina hospitalar. Com Não era passeio, era consulta, estreia na literatura ao transformar vivências da medicina veterinária em uma narrativa sobre cuidado, vínculo, saúde mental e os desafios da relação entre humanos e animais na atualidade.